リヴァプールがマンチェスター・ユナイテッドを4-0で撃破。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の初陣は、レニー・ヨロの早期退場と戦術的無力さにより惨敗に終わったノースウェスト・ダービーの徹底分析。

リヴァプール はアンフィールドで行われた ノースウェスト・ダービー で、 マンチェスター・ユナイテッド を4-0で大勝した。

マウリシオ・ポチェッティーノ氏が率いる新チームの初陣は、戦術的な混乱と数的不利を晒す結果となり、悲惨なスタートを切ることになった。

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イラオラの戦術的支配と数的優位

アンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールは、序盤から明確な狙いを持ってピッチを支配した。

縦への強度の高い攻撃とハーフスペースでの数的優位を生かすことで、相手の守備を崩壊させた。

リヴァプールは柔軟性の高い4-2-3-1フォーメーションで試合を開始し、ビルドアップ時には頻繁に3-2-5の形へと変化させた。

ジェレミー・ジャケとフィルジル・ファン・ダイクが高い最終ラインを形成し、サイドバックが高位に参加することで、ブラッドリー・バルコラとリオ・ングモハが内側へ切り込むスペースを創造した。

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この流動的な動きにより、ドミニク・ソボスライが利用する中央のパスコースが常に確保され、マンチェスター・ユナイテッドの守備陣は追いつけなくなった。

ポチェッティーノの計画とヨロ退場の打撃

一方、ポチェッティーノ監督は初陣で守備の組織的な安定と素早い攻守の切り替えを目指し、4-2-3-1を採用した。

コビー・メイヌーとユーリ・ティーレマンスをダブルボランチに据え、ピッチ中央を狭めることで最終ラインの4人を守る意図があった。

しかし、8分までにレニー・ヨロが退場したことが、すべての計画を台無しにした。

プロフェッショナルファウルで退場を余儀なくされたヨロの欠場により、イサクに対する対応が崩れ、戦術上の目標は低い守備ブロックの維持へと急変した。

人数の減った守備陣は、リヴァプールの高度に連動したポジショニング交換に対応できず、ユナイテッドはこの危機的な転換期を乗り越えることができなかった。

ヴィルツの司令塔とプレスの効果

リヴァプールの戦術の中核には、フロリアン・ヴィルツの自由な動きがあった。

司令塔として起用されたヴィルツは、右のハーフスペースで絶えずスペースを見つけ出し、ユナイテッドのセンターバックを持ち場から引き離した。

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これにより、相手の守備の連係不足を突くことに成功し、失点を許さず攻撃を続けた。

守備時には、ボールを持たない際にコンパクトな4-4-2のブロックを維持し、ボール保持率が64％に達しても、守備の中心を即時奪回に置いた。

敵陣の高い位置でプレスを仕掛け、レニー・ヨロ退場後のマンチェスター・ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスやリサンドロ・マルティネスへのバックパスを誘発させ、精度の低いロングクリアを強いた。

得点の過程と試合の決定的瞬間

リヴァプールの攻撃は、前線4人の自在なポジション入れ替えによってさらに深化した。

アレクサンデル・イサクが積極的に低い位置へ下がって守備者を引きつける役割を果たし、ソボスライがボックス内へ遅れて入り込むスペースを作った。

この連携により、マンチェスター・ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスへの攻守の切り替えを阻まれ、守備崩壊が止まらなかった。

途中出場のビクトル・ムニョスが4点目を奪った最後の得点は、このプレスの象徴的な結果であった。

リヴァプールは選手層の厚さを生かして高い技術水準を維持し、509本のパスを成功させ、パス成功率は88％を記録して試合を締めくくった。