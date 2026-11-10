リヴァプール、フェルブルッヘンを後任GKとして調査 レアル・マドリーと争奪戦

リヴァプールは2027年契約満了のアリソン後継として24歳のフェルブルッヘンを注目。レアル・マドリーやプレミア他球団との争奪戦激化で、ブライトンの守護神の将来が注目されている。

リヴァプール FCは、正GK アリソン の契約が2027年に満了することを控え、長期的な後継者の選定を本格化させている。クラブの補強責任者は、24歳の ブライトン ・アンド・ホーヴ・アルビオン守護神、 フェルブルッヘン を最有力候補として積極調査していると報じられている。

リヴァプールのGK争い とフェルブルッヘン

リヴァプールは、今季プレミアリーグ最多タイのクリーンシート数を記録したフェルブルッヘンを、クラブに長期的な安定感とトップレベルの実力をもたらす理想的な選択肢と位置づけている。2028年まで契約が残るフェルブルッヘンは、ファビアン・ヒュルツェラー監督の下で主力定着を果たし、ブライトンのリーグ2位浮上を牽引する原動力となっている。

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先週、日本代表スズキが候補に挙がったが、同選手は昨夏にヴィラ・パークから加入しており、契約が2031年まで残っているため獲得は困難とみられる。このため、クラブはフェルブルッヘンへの注力を強めている。

欧州巨人との争奪戦と移籍難航

欧州5大リーグのクラブからの関心が高まる中、レアル・マドリーもティボー・クルトワの後継候補としてフェルブルッヘンを評価している。事情に詳しい関係者によると、具体的なオファーが届いた場合、フェルブルッヘンがサンティアゴ・ベルナベウへの移籍を断るのは難しいとされている。

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本人にとってレアル・マドリーへの移籍はキャリアで一度きりの機会と映るためである。プレミアリーグのライバル、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドも以前から24歳の同選手に関心を寄せており、獲得競争は激化している。

選手の意向とバイエルンの動向

ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンも過去に問い合わせを行った後、引き続きその成長を追っている。オランダ人GKは最近、将来の移籍の可能性を否定せず、現在は南海岸での生活に満足していると強調した。

フェルブルッヘンは「今後どうなるかは分からない。誰にも分からないことだ。ただ、今の僕はブライトンでとても幸せだ」と述べ、クラブへの忠誠心を示しつつも、将来の不透明性を認めている。