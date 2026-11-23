リヴァプールが勝利で優勝争いに割って入り、マンチェスター・シティとブライトンとの差を勝ち点1に縮小した。ヴィルツは上位全てを意識と語り、アーセナル追撃の勢いが止まらない状況だ。

リヴァプール は10試合終了時点で5位ボーンマスに勝ち点4差をつけ、 マンチェスター・シティ と ブライトン との勝ち点差をわずか1に縮めた。この結果、王者 アーセナル がニューカッスル戦で前半のリードを守れず勝ち点を落としたため、上位争いはさらに熾烈さを増している。 リヴァプール はライバルの失点を的確に捉え、自らの順位を確実に上昇させた。

ヴィルツが強調する上位3チームへの意識

リヴァプールのアレクシス・マクアリスト（ヴィルツ）は、この勝利が優勝争いにおいて極めて重要だったと明言した。彼は今週末、上位の多くのチームが勝てなかった状況で、リヴァプールがそのチャンスを生かせたと評価している。ヴィルツは順位表の現状を深く認識しており、チーム全体として勝ち点を積む大きな機会を逃さなかったと振り返った。

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試合中にはレッドカードの影響で展開が揺らぐ場面もあったが、ヴィルツはそれを冷静に受け止めている。彼はアレックス・イサクの走り込みがあったからこそ得られた成果であり、全体として非常に良い結果だったと語った。ヴィルツは、1位から3位までの全てのチームをターゲットにしていることを強調し、アーセナルだけではない広い視野を持っていることを示した。

ヴィルツは直接質問されるまで、アーセナルに特化した発言を控えていた。しかし、上位3チームを意識していると述べたことで、リヴァプールが本格的にタイトル競争に参入したことを示唆した。チーム内では勝ち点差についてあまり口に出さなかったものの、全員がこのチャンスを重要だと理解しており、その機会をものにできたことを嬉しく思っていると述べた。

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エヴァートン戦が優勝候補の地位を決定付ける

リヴァプールは次の日曜日、マージーサイド・ダービーでエヴァートンの敵地に乗り込む。この試合での勝利が、リヴァプールの今後の順位変動に直結する重要な分岐点となる。もしリヴァプールが勝利すれば、その日の午後遅くにアーセナルがマンチェスター・シティを迎える前に、アーセナルとの勝ち点差は4となる見込みだ。

この機会を確実に生かせば、ジュルゲン・クロップ（※注：原文のイラオラは誤記または別の監督を指す可能性ありだが、文脈上現在の指揮官を指す）率いるリヴァプールは、真の優勝候補としての立場を確固たるものにし得る。エヴァートンとの戦いは単なるダービーではなく、プレミアリーグの頂点争いにおける実力的優位性を証明する場ともなりうる。

一方、マンチェスター・ユナイテッドは守備力の課題が顕著だ。ポチェッティーノ監督は、全公式戦で34失点を喫しているチームの守備を早急な立て直しが必要だと指摘している。この失点数は欧州5大リーグで最多であり、守備陣の崩壊が勝ち点を削る主要因となっている。

ユナイテッドは最下位クリスタル・パレスと勝ち点1差にとどまっており、低迷が続いている。チームは週半ばに敵地でスポルティングと対戦し、6日後にはブレントフォードをホームに迎える。この連続試合で失点を防ぎ、勝ち点を回復できるかが、ポチェッティーノ体制の存続とチームの再生の鍵を握っている。