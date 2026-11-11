リヴァプールがアーセナル戦でPK失念を指摘　KMI審査で主審に非難

リヴァプールがアーセナル戦でPK誤審を非難。KMIパネルは審判にPKを付与すべきと判定し、監督は今後の戦術変更を示唆。

リヴァプールが先日のアーセナル戦で0-1の敗戦を喫した際、試合開始直後に主審にペナルティを与えるべきだったと主張し、KMIパネルの審査でその主張が裏付けられた。ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは前半にカイ・ハヴァーツがゴールを決め、リヴァプールはその後の攻防で重要な一刀切りのチャンスを奪われたと伝えた。

試合の根本的なミスと審判の判断

アーセナルの唯一の得点であるハヴァーツのゴール後、わずか数秒後にアレクサンダー・イサクがブラッドリー・バルコラのクロスにヘディングで合わせようとした際、ユリエン・ティンバーに引っ張られたとされる場面で主審アンディ・マドリーはPKを与えず、VAR担当スチュアート・アトウェルも介入しなかった。リヴァプール側はこの落とし穴が敗北の大きな要因となったと主張。

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KMIパネルは独立した審査を行い、主審がPKを与えるべきだったとする意見が4対1で上回ったと報告した。パネルの5人の委員のうち3人は、明白な誤りがあったとして、VARが介入し、マドリー主審にピッチ脇のモニターで確認させるべきだったと判断した。

監督の声と今後の戦略への影響

アンドニ・イラオラ監督は試合終了後、怒りをあらわにし、「ペナルティーエリア内でイサクのシャツが明らかにつかまれていた」と語った。苛立ちを見せたイラオラ監督は、今後ファウルを得るために選手たちに簡単に倒れるよう指示しなければならないかもしれないと示唆した。これにより、リヴァプールは次回の試合で戦術的変更を検討する可能性が高まる。

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KMIパネルの結論は、リヴァプール側の主張を裏付ける決定であり、今後の監督と選手たちに対して、対戦相手に対する積極的な挑戦や身体接触の仕方を見直すきっかけとなる。リヴァプールはこの結論を受けて、次の試合でのペナルティー争いに対するアプローチを再検討する方針を示した。

判定の透明性と将来の審判改革への期待

KMIパネルの判定は、サッカー界全体で審判とVARの透明性を高める一歩とみられている。リヴァプールの声が主審やVARに対してより積極的な介入を求める動きを加速させ、サッカー界の審判改革に不可欠な意見交換が進むと期待されている。

今後、リヴァプールはKMIの判定結果を踏まえ、選手の身体接触の仕方や戦術面での調整を図り、次の試合での結果に影響を与える可能性がある。アーセナルは同様に、試合での審判に対する訴訟や反省を重ね、対戦相手に対する公平性を求める姿勢を強調する。