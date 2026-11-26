チャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦で膝を負傷したビクトル・ムニョスだが、アンドニ・イラオラ監督は回復の見通しについて楽観的な姿勢を示している。

リヴァプール がクラブ・ブルッヘに3-0で勝利した チャンピオンズリーグ の試合で、ウィンガーの ビクトル・ムニョス が膝を負傷し、足を引きずってピッチを後にした。 それでも アンドニ・イラオラ 監督は楽観的な見方を示している。

今夏に3450万ポンドで加入したムニョスは強い痛みを訴えていたが、指揮官は日曜日のエヴァートンとのプレミアリーグ戦を前に希望の持てる見通しを語った。 イラオラ監督は、ムニョスの状態について楽観的な見方を崩していない。 ウィンガーは水曜夜のチャンピオンズリーグ、リヴァプールがクラブ・ブルッヘに3-0で勝利した一戦で膝を負傷し、途中交代を余儀なくされた。 23歳のムニョスは、ベルギーで行われた試合の前半終盤に膝を痛めた。 ピッチを去る際には強い痛みを感じている様子だったが、担架を必要とせず、足を引きずりながら自力でピッチを後にした。

Advertisement

リヴァプールにとって、欧州の舞台で危なげなく勝利したこの夜の唯一の懸念材料となり、クラブは負傷の程度が判明するのを不安を抱えながら待つことになった。 ベルギーでの勝利後、イラオラ監督は、説得力のあるスコアにもかかわらず、ムニョスの負傷交代で喜びに水を差されたと認めた。 ただし、試合終了時にはウィンガーの状態に対する見方がすでに好転していたという。 が伝えている。