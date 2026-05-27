リンメル、2026年内に日本市場から撤退へ - 惜しむ声続出

イギリス発祥のコスメブランド「リンメル」が2026年内に日本での販売を終了することを発表。長年親しまれたブランドの撤退に、SNSでは惜しむ声が相次いでいる。

イギリス・ロンドン発祥の コスメ ブランド「RIMMEL（ リンメル ）」が、 2026年 内をもって日本国内での販売を終了することを発表した。1934年に誕生した リンメル は、世界中で愛される コスメ ブランドとして知られ、日本には2006年に上陸。

手頃な価格と豊富なカラーバリエーションで、若い女性を中心に幅広い支持を集めてきた。 しかし、今年に入りECサイトからの撤退や実店舗での割引セールが相次ぎ、SNSでは「ブランドがなくなるのでは」という噂が広がっていた。 運営元のコティジャパン合同会社は27日、公式サイトで「いつもリンメルロンドン製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 このたびリンメルロンドン製品は、2026年内を持ちまして日本国内での販売を終了することとなりました」と正式に発表。

これまで長きにわたりご愛用いただきましたこと、心より御礼申し上げます」と感謝の意を伝えた。 リンメルの日本市場からの撤退は、国内外のコスメ市場の競争激化が背景にあるとみられる。 特に韓国発のKビューティーブランドや、国内のプチプラコスメの台頭により、リンメルのような海外ミドルレンジブランドは厳しい状況に立たされていた。 また、コロナ禍による消費行動の変化や、インフルエンサーマーケティングの重要性が増す中で、ブランドの存在感を維持することが難しくなった可能性がある。

コティジャパンは具体的な撤退理由について明らかにしていないが、一部では親会社コティのグローバル戦略の一環とも報じられている。 SNS上では、リンメルの撤退を惜しむ声が多数寄せられている。

「えぇ！ 青春のブランドが…」「うそぉ！ 」「うわさには聞いてたけど本当だったのか」「ええええええ！！！！！ めちゃくちゃショックです」「残念すぎる」「最近セールしてましたが、そういうことだったんですね」「アイシャドウ、何つかえばいいんだー！

」など、特にアイシャドウやマスカラなど定番アイテムを愛用していたユーザーからは、代替品を探す声も上がっている。 リンメルは1990年代から2000年代にかけて、ドラッグストアで手軽に買える海外コスメとして人気を博し、多くの女性のメイクデビューを支えたブランドでもある。 そのため、今回の撤退は単なる一ブランドの終了以上の感慨を呼んでいる。2026年までの期間中は、在庫がなくなり次第販売終了となるため、ファンは早めの購入を検討する必要がある





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