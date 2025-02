リンキン・パーク、7年ぶり新曲「The Emptiness Machine」をアコースティックバージョンで世界初披露

リンキン・パークが7年ぶりの新曲「The Emptiness Machine」を世界初となるアコースティックバージョンで披露しました。フジテレビ番組「めざましテレビ」に出演した彼らは、バラエティ企画にも挑戦し、ファンとの感謝の気持ちを伝えています。

7年ぶり の新曲「 The Emptiness Machine 」を世界初となる アコースティック バージョンで披露した リンキン・パーク 。\11月12日放送のフジテレビ番組「めざましテレビ」にエミリー・アームストロング(ボーカル)、マイク・シノダ(ボーカル、MC、ギター、キーボード)、コリン・ブリテン(ドラムス)がスタジオに出演しました。番組ではエミリーが箱の中身当てにチャレンジ。その中にはなんと毛ガニが隠されており、エミリーは恐る恐る箱の中に手を伸ばし、なんとか正解。その後、箱の中身を見て大絶叫しました。\その後はマイクが「たたいてかぶってジャンケンポン」に挑戦するなど日本のバラエティ企画を堪能しました。そして、 7年ぶり の新曲「The Emptiness

Machine」を世界初となるアコースティックバージョンで披露しました。演奏を終えたマイクは「この曲が新生リンキン・パークとして世に出す曲として手応えを感じた曲」とコメント。最後は「ファンの皆さん、ありがとう!」と感謝をつづりました。\リンキン・パークは2000年10月にアルバム『ハイブリッド・セオリー』でデビューし、同作は21世紀で最も売れたデビューアルバムに。2ndアルバム『メテオラ』以降5作で全米アルバムチャート初登場1位、グラミー賞2部門受賞、全世界累計アルバムセールスは1億枚以上と、2000年代にデビューしたバンドの中では屈指の人気を誇りました。2017年のチェスター・ベニントンさんの死から7年、新たなメンバーを加えて再始動しました





sakigake / 🏆 88. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

リンキン・パーク The Emptiness Machine アコースティック 新曲 7年ぶり チェスター・ベニントン 再始動

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

3月開催スキー場冬フェス『Snow Machine』ステージホストとして『Boiler Room』『Glitterbox』『The Masquerade』が初登場のセカンドステージを各日テイクオーバー3月開催スキー場冬フェス『Snow Machine』ステージホストとして『Boiler Room』『Glitterbox』『The Masquerade』が初登場のセカンドステージを各日テイクオーバー Snow Machine Festivalのプレスリリース

続きを読む »

3月開催スキー場冬フェス『Snow Machine』ステージホストとして『Boiler Room』『Glitterbox』『The Masquerade』が初登場のセカンドステージを各日テイクオーバーSnow Machine Festival開催まであとおよそ1ヶ月!初登場のステージラインナップも充実の『Snow Machine』2025の詳細公開|img src…

続きを読む »

Chudo-Yudo GamesがRTS&サバイバルを融合させた新作『Machine Mind』を発表Targem Gamesが発表した新作『Machine Mind』は、地球を舞台に、謎のウイルスと核戦争により壊滅した世界で、プレイヤーが荒くれ者のレイダーたちに支配された土地でサバイバルを繰り広げるアクションゲームです。リアルタイムストラテジー(RTS)とサバイバル要素を融合させ、ローバーを使って探索、戦闘、基地建設などを行い、最終的には軌道ステーションへの再接続を目指します。輸送ローバーに命令を割り当てる戦略的な要素も備わっています。開発を担当するのはロシアのインディーゲーム開発会社Chudo-Yudo Gamesです。

続きを読む »

シォイ讀ャイ・ク、ィ、ソAI、マ。、・ヌ・」・ケ・ネ・ヤ・「タ、ウヲ、ノ、ヲタク、ュ、・ォ。」SLG、ネRPG、サケ遉キ、ソソキコ釭ヨHeart of the Machine。ラ。、・「。シ・遙シ・「・ッ・サ・ケ、ケ・ソ。シ・ネHooded Horse、ネArcen Games、マ2025ヌッ1キ・1ニ・、PCク、アソキコ鈆ソ・、・ネ・・ヨHeart of the Machine。ラ、ホ・「。シ・遙シ・「・ッ・サ・ケ、team、ヌウォサマ、キ、ソ。」、マ、・ォフ、ヘ隍ホ・ヌ・」・ケ・ネ・ヤ・「タ、ウヲ、ヒタク、゙、・ソシォイ讀、トAI、ネ、ハ、遙、オ。ウ」サナウン、ア、ホウケ、ヌウ霹ー、キ、ニ、、、ッ。ネSF Turn-Based 4X...

続きを読む »

3月開催スキー場冬フェス『Snow Machine』ステージホストとして『Boiler Room』『Glitterbox』『The Masquerade』が初登場のセカンドステージを各日テイクオーバーSnow Machine Festival開催まであとおよそ1ヶ月!初登場のステージラインナップも充実の『Snow Machine』2025の詳細公開|img src…

続きを読む »

3月開催スキー場冬フェス『Snow Machine』ステージホストとして『Boiler Room』『Glitterbox』『The Masquerade』が初登場のセカンドステージを各日テイクオーバー3月開催スキー場冬フェス『Snow Machine』ステージホストとして『Boiler Room』『Glitterbox』『The Masquerade』が初登場のセカンドステージを各日テイクオーバー Snow Machine Festivalのプレスリリース

続きを読む »