対話から生まれるクリエイターとの共同作業で話題を生み続ける

話題性が薄れたあとも彼らの熱を保ち続けるにはどうすればいいのでしょうか？ 2020年のパンデミックのさなかにローンチされた5対5の対戦FPS『VALORANT』は世界で最も成功したライブサービスゲームの1つとされています。

その一方で競合タイトルは次々に現れ、人気クリエイターは別のゲームへ移ってしまうのも現状です。 Six Years Later: Keeping Creators Invested in VALORANTクリエイターを“宣伝してくれる人”ではなく“文化をつくるパートナー”と位置づける考え方を土台に、発売から6年が経ったゲームがクリエイターとの関係を保つための5つの柱と、その具体例を紹介しました。 バンセ氏は、Riot Gamesで『VALORANT』のドイツ・東欧向け広報責任者（コミュニケーション・リード）を務めています。

Advertisement

担当はクリエイター対応やSNSからプレス対応まで幅広く、Riotでの在籍は3年以上、ゲーム業界での経験は10年以上です。 Riot以前には、Freaks 4U Gaming、Gamescom、TikTokで働いていました。 まずは『VALORANT』の基本情報から。5対5で戦う基本プレイ無料のFPSで2020年のパンデミックのさなかにリリースされました。