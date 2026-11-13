リフォームテクノロジー、月額1280円の「保証できすぎくん」を2026年11月13日より提供開始

リフォームテクノロジー傘下のIMIと交換できるくんは、2026年11月13日より水回りトラブル対応サービス「保証できすぎくん」を提供。月額1,280円で24時間365日の緊急対応とスマートフォン修理保険を付帯。

リフォームテクノロジー 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長： 佐藤浩二 、東証グロース：7695）のグループ会社である 株式会社IMI （本社：東京都中央区、代表取締役社長： 厚木勝之 ）は、住宅設備交換ECサイト「 交換できるくん 」を通じて、新サービス「 保証できすぎくん 」の提供を2026年11月13日より開始すると発表した。このサービスは、月額1,280円（税込）の定額制で、水回りやガス、電気、ガラス、鍵などの急なトラブルへの駆けつけと、所定の範囲内での基本作業を無料で提供する画期的な制度である。

定額制による不当請求の排除と透明性の実現

「保証できすぎくん」の核となる仕組みは、月額料金に含まれる出張費と、作業員1名による到着後30分以内の原因調査および応急処置を、お客様に追加負担なく提供することにある。駆けつけ先の現場では、基本作業以外の高額となる追加作業や、営業的行為を実施せず、基本作業のみを行うことが徹底されている。これは、業界内において長年問題視されてきた、HPやチラシで基本作業料を安く訴求しながら、現場で水増し作業や不要な修繕を提案する悪しき慣習を打破するための設計である。

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従来の駆けつけサービスでは、高額な追加請求トラブルが絶えなかったが、本サービスではIMIが駆けつけ対応にかかる費用を負担する構造をとっている。この仕組みにより、専門スタッフは一次対応に専念でき、その場でお客先への請求を増やすような行為を行わなくても作業対価が得られるようになっている。お客様が状況や費用を確認したうえで、大がかりな修繕や修理・交換などの二次対応を納得して選べるような、透明性の高いサービス体系を確立した。

グループ3社のシナジーと24時間365日の対応体制

本サービスは、住まいのトラブルへの備えとして、水回り、ガス、電気のトラブルを専用窓口で24時間365日受け付ける。状況に応じて専門スタッフが手配され、対象となる出張費と基本作業は月額料金に含まれる。修繕や修理、交換などの二次対応については、IMI指定の業者への取次が可能となっており、IMIが作業内容や請求額を確認し、対応業者の品質管理を実施する。これにより、顧客は信頼できる業者を通じて適切な対応を受けることができる。

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住宅設備機器の交換が必要な場合、交換できるくんの取扱商品および対応工事の範囲内で、機器の提案から交換工事まで一貫して対応可能である。交換できるくんでは、設置した住宅設備の商品および工事について、規約の範囲で無料10年保証を提供しているが、「保証できすぎくん」はこれとは別に、日常生活で発生する住まいの急なトラブルにも備える有料サービスとして位置づけられている。このサービス提供により、交換できるくんで住宅設備をお買い求めいただいたお客様には、機器故障と住まいのトラブル、両方への備えでお客様の安心を支えることが可能になる。

スマートフォン修理保険の付帯と持株会社体制の活用

生活インフラとして不可欠となったスマートフォンをはじめとする通信端末は、機能の向上に伴い修理費用が高額化しており、一人一台の時代において家庭の費用負担が課題となっていた。そこで本サービスでは、月額料金に会員特典として、スマートフォンなどの通信端末修理費用を台数制限なく補償する保険を付帯した。所定の条件を満たす会員本人および家族のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、モバイルゲーム機について、破損や水濡れなどによる修理費用が、付帯する保険により補償される仕組みである。

この「保証できすぎくん」は、持株会社化後、最初のグループシナジーを活かしたサービスとして開発された。リフォームテクノロジーは2026年10月1日、東証グロース上場の株式会社交換できるくんが持株会社体制に移行するため新設分割にて発足しており、本サービスはその移行後のノウハウ融合による成果である。IMIがサービスを供給し、年間7万を超える顧客基盤を持つ交換できるくんが販売を担当するという役割分担により、住宅関連の保証サービスと設備交換の専門性を組み合わせ、消費者の不安解消に貢献する。