リビア東部を拠点とする政府は、沿岸都市ベンガジの海軍基地に停泊していたロシア船で発生した爆発について、ドローン攻撃によるものだった可能性が高いと発表した。

プラネット・ラボ社が22日に撮影した衛星画像には、同市の港湾エリアから大きな煙が上がっている様子が捉えられている。 また、ロイター通信が入手したソーシャルメディア上の動画には、港に停泊中の船が炎に包まれる様子が映っている。

リビア東部の軍関係者2人がロイター通信に語ったところによると、22日にはベンガジ沖で、マルタ船籍の商船も水上ドローン（無人艇）の攻撃を受けた。 この際、リビア東部の海軍部隊が乗組員を救助したという。 リビアに展開しているウクライナ海軍のドローン運用担当者の一人は今年初め、CNNに対し、自身の部隊がトリポリの東に位置する北西部の都市ミスラタの軍事基地を拠点として利用していると明かした。 部隊は、現地の軍隊に訓練を提供する見返りとして、そこからロシアの「影の船団（制裁回避のために運用されるロシア関連船団）」を攻撃していたという。

Advertisement

同政府は、自国はロシア・ウクライナ戦争の当事者ではないと主張している。 2011年、北大西洋条約機構（NATO）の支援を受けた蜂起によって長年の独裁者ムアンマル・カダフィ氏が失脚して以来、リビアでは対立する政権や武装勢力が権力を争い、激しい政治的対立が続いている。 石油資源が豊富な同国は現在、二つの政府によって統治されている。 一つは国連が支援する「国民統一政府（GNU）」で、西部のトリポリを拠点としている。 もう一つは東部に拠点を置く「国民安定政府（GNS）」だ。