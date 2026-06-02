リバプール、スロット監督解任後にイラオラ氏を新指揮官として迎える

スロット監督解任を受け、リバプールはスペイン出身のイラオラ氏を新監督候補に浮上させた。彼の過去の指導実績と共に、エルフィック氏・クーパー氏をコーチングスタッフに加える計画が報じられた。

2024年の夏、ユルゲン・クロップ前監督の後任としてサッカー界でも注目を集めていたスロット氏が リバプール の指揮棒を握ることとなった。 就任当初から「即座に プレミアリーグ 制覇」を掲げ、転会市場でも大胆な動きを見せた。

フロリアン・ビルツというミッドフィールダーをはじめ、アレクサンデル・イサクやウーゴ・エキティケといった攻撃陣の強化策を相次いで実行し、チームの戦力は過去最高レベルにまで引き上げられた。 にもかかわらず、シーズンは思惑通りには進まず、プレミアリーグの順位は5位に停滞し、トロフィーは一つも手に入れられないまま幕を閉じた。 その結果、ファンやメディアからの批判が次第に激化し、10月30日をもってクラブはスロット監督の解任を正式に発表した。





この監督交代の渦中で、すぐさま次期指揮官の候補として名前が浮上したのが、43歳のスペイン出身のイラオラ氏である。 イラオラ氏は若手時代にビルバオをはじめとする複数のクラブでプレーし、スペイン代表としても通算7試合に出場するなど、選手としての経験を積んできた。2016年11月に現役を引退した後は、指導者への道を歩み始め、スペイン国内のミランデスやラージョでチームを率いる経験を重ねた。2023年夏にイングランドに渡り、ボーンマスの監督に就任し、現在は3シーズ目を迎えている。

今シーズンのプレミアリーグではチームを6位に導き、欧州リーグ（EL）出場権を確保するという成果を上げたが、4月に「今シーズン限りで退任する」旨の声明を出していたため、すでに監督職の空白は生じていた。



『The Athletic』の取材によると、リバプールはイラオラ氏との2年契約を前提に交渉を進めているという。 さらに、イラオラ氏はボーンマス時代に共に働いていたトミー・エルフィック氏とショーン・クーパー氏を新体制のコーチングスタッフとして迎え入れたいと熱意を示している。

エルフィック氏は分析に長けた戦術アナリストとして、クーパー氏は若手育成に定評のあるフィジカルコーチとして評価が高く、二人をチームに加えることで、リバプールはプレミアリーグ復活と欧州舞台での競争力強化を目指す構えだ。 新監督就任後の移籍市場でも、補強の方針や予算配分に関する詳細はまだ明かされていないが、過去の大規模補強を踏まえると、攻撃陣だけでなく守備の底上げにも力を入れる可能性が高い。 リバプールファンは新たな指揮官がどのようにチームを再構築し、失われた栄光を取り戻すのか、熱い期待と不安が交錯する中で注目している





gekisaka / 🏆 38. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

リバプール イラオラ 監督交代 プレミアリーグ 補強

United States Latest News, United States Headlines