リバプールFCの新監督としてシェリンガムが就任したことを受けて、アルネ・スロットの去就について語った。シェリンガムは「アルネ・スロットが残っていればリヴァプールには毒となる雰囲気ができていた」と語った。

リバプールFC の新監督として シェリンガム が就任したことを受けて、 アルネ・スロット の去就について語った。 シェリンガム は「 アルネ・スロット が残っていればリヴァプールには毒となる雰囲気ができていた。

彼がいて新シーズンがうまくいかず解任すれば、スタートからネガティブになる。 そんな状態でシーズンを迎えるわけにはいかない。 リヴァプールがそんな状況でシーズンを迎えてはならない。 また1年を無駄にするだけだ。12試合終わって10点差がついたらどうする？

リヴァプールでは許されない。 スロットが残っていれば状況はさらに悪化しただろう。 だから交代が必要だった」と語った。 長年リバプールが獲得を目指していたシャビ・アロンソがチェルシーへ移籍したことで、同クラブの監督人事はさらに複雑になった。

シェリンガムは「スロット監督の去就が不透明なら、リバプールは早く行動すべきだった」と語る。

「シャビ・アロンソのチェルシー移籍はリヴァプールファンにとって屈辱だったか？ そうでもない」と語った。

「リヴァプールはアルネ・スロットの去就を予見していた。 アロンソが獲得可能だと分かっていたなら、早く契約をまとめればよかった。 実現可能な話だったのだ。 監督への信頼が揺れているなら、アロンソが獲れるうちに解決すべきだった。

彼らは動かなかった。 チャンスを逃したのはアロンソのせいではない。 彼のチェルシー移籍で、リヴァプールを囲む奇妙な空気は強まっただけだ





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