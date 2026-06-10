リチャーズの足首のケガとワールドカップへの懸念

リチャーズは足首のケガを負い、プレミアリーグ最終戦とカンファレンスリーグ決勝で出場できなかった。彼の健康状態について矛盾した情報を受け取り、ワールドカップへの懸念が強まった。リチャーズは金曜の試合に出場すれば、USMNTにとって大きな後押しとなるが、まだピッチに立ちたいという気持ちがある。

リチャーズ は倒れた瞬間、『またか』と思ったと明かした。 彼は前回の ワールドカップ も直前の怪我で欠場しており、カタール大会に間に合うかは不透明だった。 そのため、 USMNT 合宿を目前に足首を痛めたとき、同じ不安が頭をよぎった。

結局、完全な状態ではなかった。 オリバー・グラスナー監督によると、足首の靭帯断裂と診断され、プレミアリーグ最終戦のアーセナル戦を欠場。 カンファレンスリーグ決勝のラージョ・バジェカーノ戦ではベンチ入りしたが出場しなかった。 それでも、夏までに回復できる自信はあった。

だが、最初の瞬間は恐怖だった。 試合後に診断を受けたとき、足首はパンパンに腫れ上がり、松葉杖とブーツでピッチを去った。 診断が出た瞬間、『何としても初戦に間に合わせよう』と決めた。 金曜の試合に100％で臨めると実感したのは、おそらく先週のことだった。

リハビリは楽しくなかったが、必要だったとリチャーズは語った。 当初は『日によって状態が変わる』と診断されたが、彼はそうではなく、完全復活にはフィールド外でのリハビリが2〜3週間必要だと分かっていた。 足首のけがは予測しやすいと彼は説明する。 パレスはカンファレンスリーグ決勝に間に合うように治してほしかった。

決勝だから当然だ。 アメリカへの移動に2日かかり、長時間のフライトで状態が悪化した可能性もあるが、想定内だった。 以前も足首を痛めたが大きな後退はなく、ペースを落としてピッチでの状態を確認するだけだった。 ただ、予想より少し時間がかかることもある。

米国代表のポチェッティーノ監督も同様の見解だった。 ドイツ戦を控えたアルゼンチン人監督は、リチャーズの状況に不満を示した。 リチャーズの健康状態について矛盾した情報を受け取り、その曖昧さが続くほどワールドカップへの懸念が強まったという。 USMNTはリチャーズがクリスタル・パレス対ラージョ・バジェカーノのカンファレンスリーグ決勝で復帰できると聞いて準備を進めたが、結局ベンチ入り止まりだった。

その後、復帰の期待はセネガル戦、ドイツ戦と先送りされ続けた。 リチャーズが金曜の試合に出場すれば、USMNTにとって大きな後押しとなる。 彼は1年で飛躍的に成長したからだ。 昨年のゴールドカップ前、彼はすでに貴重な戦力だった。

大会が終わる頃には、チームで最も重要な存在となっていた。 その要因はリーダーシップだ。 才能に加え、彼はピッチ内外で最も頼れる存在になった。 昨夏、リーダーとしての役割を確固たるものにする決意を実現した。

だからこそ、今回のワールドカップでもUSMNTが彼に大きく依存すると予想されていた。 彼は声を出してチームを引っ張るだけでなく、プレーでも存在感を示す。 果敢にタックルに入り、体を張って戦う選手だ。 DFにとって、声をかけ、ピッチで存在感を示す選手は極めて価値がある。

誰かに『前に出ろ』『目を覚ませ』と促す時も、肩に手を置くだけでも、彼は常にエネルギーをもたらす





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