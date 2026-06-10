リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS 開催レポート：アニメ音楽の最前線がTOYOTA ARENA TOKYOに集結

2026年6月9日に開催されたリスアニ！LIVEの公式レポート。Guilty Kiss、TrySail、コメティック、Saint Snow、TeddyLoid、MyGO!!!!!、オーイシマサヨシら豪華出演者が生バンド演奏で届けた圧巻のステージを詳細に振り返ります。

2026年6月9日、音楽とアニメーションの融合が加速する現代の象徴ともいえる TOYOTA ARENA TOKYO にて、『 リスアニ ！ LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』が盛大に開催されました。

本公演は、国内外の音楽業界関係者が集うMAJ開催ウィークの一環として企画されたものであり、単なるコンサートの枠を超え、日本の誇るアニメ音楽の最前線を世界へ発信するショーケースとしての側面も持っていました。2010年から続く『リスアニ！ LIVE』の伝統である『全曲生バンド演奏』へのこだわりは今作でも健在であり、デジタルな音源では味わえない臨場感と、演奏者と歌い手の魂が共鳴し合う熱量が会場全体を包み込んでいました。

出演アーティストは、アイドルマスター シャイニーカラーズからコメティック、実力派ユニットのTrySail、次世代バンドのMyGO!!!!! 、そしてラブライブ！ サンシャイン!! からGuilty KissとSaint Snow、さらには世界的なDJであるTeddyLoidやオーイシマサヨシといった、ジャンルを超越した豪華な顔ぶれが揃いました。

ステージの幕開けを飾ったのは、ラブライブ！ サンシャイン!! から結成されたユニット、Guilty Kissでした。 今回は逢田梨香子と小林愛香の2名による出演となりましたが、その存在感は圧倒的でした。

ゴシックな衣装に身を包み、激しく上がる火柱の中で披露された『Strawberry Trapper』では、ハードロック調のサウンドに合わせた情熱的なステージングが観客を虜にしました。 一方で、『Guilty Night, Guilty Kiss! 』では一転して涼やかなグルーヴを演出し、キュートな魅力で会場を魅了。 さらに、ディスコの懐かしさと現代的な新鮮さが同居したダンスチューン『New Romantic Sailors』では、キャラクターとしての個性を最大限に活かしたパフォーマンスを披露し、アニメ音楽ならではの物語性を体現していました。

続いて登場したTrySailは、活動10周年を経てさらに成熟した輝きを放っていました。 麻倉もも、雨宮天、夏川椎菜の3人が見せた『はなれない距離』では、声優としての卓越した表現力が光り、囁き声から力強い歌唱までのコントラストが見事でした。 また、『うつろい』では幻想的な振付と共に焦燥感漂う世界観を構築し、観客を物語の深淵へと引き込みました。 MCでは自称『お祭りマッスルユニット』というユーモアあふれる一面を見せつつ、『High Free Spirits』での情熱的なハーモニーや、ファンにとってのアンセムである『adrenaline!!!

』で会場のボルテージを最高潮にまで引き上げ、実力者としての盤石なステージを完遂しました。 続いて登場したのは、アイドルマスター シャイニーカラーズからコメティックの3人です。 彼女たちは従来のアイドルの枠に捉われない、エッジの効いたダークポップな世界観を展開しました。 スモークと妖艶な映像演出の中で披露された『アイノウ』や、予測不能な展開が魅力の『泥濘鳴鳴』では、聴き手を翻弄するような大胆な歌唱とアレンジが炸裂。

さらに、色彩豊かな花のグラフィックに包まれた『ハナムケのハナタバ』では、センチメンタルで淡い感傷を表現し、楽曲ごとに異なる表情を見せる表現力の高さに会場は息を呑みました。 ラストの『無自覚アプリオリ』に至るまで、急進的なバンドサウンドと三者三様のボーカルが見事に融合し、オーディエンスに鮮烈なインパクトを刻み込みました。 また、Saint Snowの田野アサミと佐藤日向によるパフォーマンスは、姉妹役ならではの息の合った連携が光りました。 重厚なミクスチャーロックの『SELFCONTROL!!

』から、スピード感あふれるメタルナンバー『DROPOUT!? 』へと繋ぐ展開は圧巻で、生バンドの熱い演奏に乗り、タフに疾走する姿が印象的でした。 締めくくりの『Dazzling White Town』では、ライトセイバーを用いたアクション演出を取り入れつつ、ボーカルとラップが交差するモダンなスタイルで、観客から大きな喝采を浴びました。 イベントをさらに盛り上げたのが、世界的に活躍するDJ/プロデューサーのTeddyLoidによるスペシャルDJセットです。

彼は自身が手掛けた楽曲を中心に、アリーナを巨大なダンスフロアへと変貌させました。 『Fly Away』のリミックスで会場を揺らし、ポケモンなどの人気曲からAdoの『唱』リミックスへと繋げるアグレッシブなEDMの流れは、まさに最新のダンスミュージック体験でした。 ボーカロイドシーンへのリスペクトを込めたDECO*27の楽曲や、ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のリミックス曲を織り交ぜ、エピックな山場を構築。

最後はAdoの『踊』で会場全体を踊り狂わせ、J-POPとダンスミュージックの完璧な融合を証明しました。 そして、本公演唯一のバンドアクトとして登場したMyGO!!!!! は、『現実』と『仮想』を同期させるというコンセプト通り、キャスト自らが楽器を操るエモーショナルなステージを披露しました。 初期衝動に満ちた『迷星叫』から、疾走感あふれる『壱雫空』へと繋げる構成は、青春の葛藤と希望をそのまま音にしたかのようでした。

ツインギターを軸にした多彩なアンサンブルに加え、彼女たちの武器であるポエトリーリーディングを取り入れた『往欄印』など、色彩豊かな5曲を通じて、迷えるすべての人に寄り添うバンドの在り方を提示しました。 そして大トリを務めたのは、唯一無二の存在感を放つオーイシマサヨシでした。 リスアニ！ BANDによる華々しいイントロと共に登場した彼は、一曲目の『インパーフェクト』から伸びやかなハイトーンボイスをアリーナ中に響かせ、一気に会場を掌握しました。

MCでは自称『おしゃべりクソメガネ』としてユーモアたっぷりのトークを展開し、観客との心地よい掛け合いで会場を盛り上げると、『ニンゲン』では盛大なコールと共に一体感を創出。 最新曲『君は恋人』ではピュアな恋心を高らかに歌い上げ、最後はゴスペル調の高揚感に満ちた『uni-verse -Band ver. -』で、アリーナ全体がクラップと大合唱に包まれるという、至福の光景を作り出しました。 今回の『リスアニ！

LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』は、アイドル、バンド、DJ、ソロアーティストという多様な形式でありながら、すべてが『アニメ音楽』という大きな傘の下で共鳴し合う、非常に密度の高いイベントとなりました。 生バンド演奏という贅沢な形式によって引き出されたアーティストたちの真価と、それを熱狂的に受け止めたファンの情熱が、これからのアニメ音楽シーンのさらなる発展を予感させる一夜となりました





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