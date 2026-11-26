スペースシードホールディングス株式会社きのこに含まれるエルゴチオネインと、柑橘に含まれるヘスペリジン類を一つの組成物として用いる技術。2026年11月27日に発売した「サイセイラ…

きのこに含まれるエルゴチオネインと、柑橘に含まれるヘスペリジン類を一つの組成物として用いる技術。2026年11月27日に発売した「サイセイラボ鶏がらスープ」の処方の基礎となる発明です。

スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木健吾、以下「SS-HD」）と、その子会社でロンジェビティテックベンチャーのリジェネソーム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木健吾、以下「リジェネソーム」）は、エルゴチオネインとヘスペリジン類を組み合わせた組成物に関する特許を、2026年11月6日付で特許庁に共同出願しました（特願2026-238533）。 エルゴチオネインは、きのこ類などに含まれるアミノ酸の一種です。 ヒトは体内で合成できず、主に食事から得ている成分です。

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ヘスペリジンは、みかんなどの柑橘類に含まれるポリフェノールの一種で、水に溶けにくい性質があります。 その溶けにくさを改善するため、酵素で糖を付加して水に溶けやすくしたモノグルコシルヘスペリジンが開発され、飲料などに使われています。 本発明の概要 本発明は、エルゴチオネインと、ヘスペレチン類（ヘスペリジン、モノグルコシルヘスペリジン、ヘスペレチンなどを含む化合物群。 本リリースでは「ヘスペリジン類」と表記）を一つの組成物として用いる技術です。 主に次の内容を含みます。