リゴー、マネーボールを活用したデータ駆動型選手戦略でサッカー界へ挑む

ベルギー出身テクニカルディレクター リゴーが、サッカーの選手獲得と育成に「マネーボール」的アプローチを採用し、エーンホーンとの協議を進めていることが明らかになった。彼は統計データだけでなく、映像、メッセージアプリ、人的ネットワークを組み合わせた総合的判断法を提唱し、選手のリアルな声や直感に重きを置いている。サッカー界におけるデータ駆動型戦略の新潮流を示す一例として注目される。

ベルギー人のテクニカルディレクター リゴー が、新しい季節に向けてエーンホーンとの協議を進めていることが、今明らかになった。 彼は6月1日から職務を開始予定だが、すでに データ駆動型 の 選手評価 と獲得戦略について具体的な提案を行っている。

リゴーは、ロバートに対し「AZで『マネーボール』をどう導入し、フェイエノールトでどう実現するか」という疑問に対し、詳細な説明を行った。 彼はその重要性を強く信じており、サッカー界へその手法を持ち込むべく努力を続けている。 『マネーボール』の概念は、元オークランド・アスレチックスの球団経営者ビリー・ビーンが広めたもので、限られた予算であっても統計とデータを利活用すれば、資金力のあるクラブと対等に戦えるという考え方に基づく。 本来は野球での成功事例として知られたが、近年ではサッカー界にも拡大が進んでいる。

リゴーはデータ駆動型のテクニカルディレクターとして、この考えを活かし、選手の獲得や育成における意思決定においてデータと人的インサイトを統合している。 リゴーは「統計のみに固執するのではない」と語る。 彼は、選手が慣れた環境で話すときに最も有益な洞察が得られると主張し、選手との対話を重要視している。 具体的には、選手が現在のクラブや未来の展望、失敗と成功の経験に焦点を当て、さらに最高の自分になるために必要な条件を尋ねる。

このプロセスで得られる情報は、データレポートとともに分析され、選手の内部状態を直感的に捉えることができるとリゴーは説明する。 また、リゴーは選手と個人的な絆を築くことを重要視しており、頻繁に連絡を取ることで信頼関係を確立している。 さらに、彼は世界中に心から信頼できる20〜30人の人的ネットワークを持ち、各地から正確な情報を提供してもらっているという。 リゴーは「それらの情報を統合すれば、より適切な判断が可能になる」と語り、データと人間的洞察のハイブリッドが成功の鍵であると示唆している





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