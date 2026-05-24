リイナの結婚10周年を記念して夫への感謝の言葉と幸せな思い出を振り返る投稿

リイナは、結婚10周年を記念して夫への感謝の言葉と幸せな思い出を振り返る投稿をしています。彼女は、夫婦の歩みを振り返り、結婚式当時の写真を披露しています。また、夫への感謝の言葉として、おかずを一切れ多くすることは意識していると明かしています。さらに、術後のテオを囲みながら、夫の好きなハンバーグと、あんこのおやつでお祝いしています。この投稿には、おめでとうございます！などの声が寄せられています。

リイナ は「今日で 結婚10周年 を迎えました 記念日はほとんど気にしたことのないわたしたちですが、10周年となると、なんだか、よくここまできたなぁと、しみじみこの10年を振り返ったりしてみました」「楽しいことばかりじゃなく、夫婦って難しいなぁと思う時期もあったけれど、家族に助けてもらいながら、なんとか今日を迎えられました」と夫婦の歩みを振り返り、 結婚式 当時の写真を披露。

高砂席で夫婦でグラスを手にする2ショットや、ファーストバイトなど、2人の幸せあふれる様子がとらえられている。 さらに"感謝の言葉は、まだそんなに上手に伝えられていないかもしれないけれど、おかずを一切れ多くすることは意識しています笑"と自身なりの夫への感謝の伝え方を明かし、"今日は、術後のテオを囲みながら、夫の好きなハンバーグと、あんこのおやつでお祝いしました"と伝えた。 この投稿にフォロワーからは"おめでとうございます！

","旦那目線でおかず一切れネタにほっこりしました","いつも投稿見てぜんぜん変わらないなぁーって思ってたけど…やっぱり初々しいね","今後も幸せ家族を遠くから応援してます","花嫁姿とても綺麗ですね","素敵なファミリーイナ",などの声が寄せられている。 放送に入社。16年、退社した。 プライベートでは、16年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告。25年12月に第3子の妊娠を発表している





ExciteJapan / 🏆 125. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

リイナ 結婚10周年 夫への感謝の言葉 幸せな思い出 結婚式 ファーストバイト おかずを一切れ多くすることは意識しています 術後のテオを囲みながら 夫の好きなハンバーグと あんこのおやつでお祝いしました

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

雨も、熱狂も、逃さない。コールマンの防水スペック。双眼鏡「コールマン HR Lite 8×25WP（アイスブルー）」、「コールマン HR Lite 10×25WP（ベージュ）」を5月29日（金）に発売株式会社ビクセンのプレスリリース（2026年5月22日 13時00分）雨も、熱狂も、逃さない。コールマンの防水スペック。双眼鏡「コールマン HR Lite 8×25WP（アイスブルー）」、「コールマン HR Lite 10×25WP（ベージュ）」を5月29日（金）に発売

Read more »

3万円切りでここまで揃う？ スタンド付きのXPPen「Artist 12 3rd」液タブがスマイルセール対象にXPPenの液タブ「Artist 12 3rd」がAmazonスマイルセール対象。過去価格32,980円のところ、10％オフの29,682円で販売中。11.9インチのフルラミネーションディスプレイと16384段階の筆圧に対応し、X4チップ搭載ペンを採用。ショートカットキーやダイヤルを備え、折りたたみスタンドが付属する。PCと接続して使う液晶ペンタブレットで、イラスト制作などに使用できる。

Read more »

22日のプロ野球 結果と戦評 - 日本経済新聞【阪神 7-4 巨人】阪神が3連勝。一回に森下の適時打と大山の2点本塁打で3点を先制し、三回は3長短打で2点。四回は立石のこの試合3安打目のプロ初適時打などで2点加えた。高橋は6回2/3を4失点で開幕5連勝。巨人は井上の7失点が重過ぎた。【ソフトバンク 10-0 日本ハム】ソフトバンクが快勝。一回に近藤の適時打で先制し、二回に牧原大の犠飛で加点。七回は山本祐の1号ソロなどで一挙8点を挙げた。今

Read more »

NHK's Internet Service 'NHK ONE' Faces Obstacles with Few Register Accounts Despite Broad-scale PropagationDespite the wide dissemination of the Internet service 'NHK ONE' by the Broadcasting Law reform, the number of registered accounts is still far behind, and it is only about 1/10 of the total subscription contracts. The chief of the affiliated company, Mr. Yamamori, hopes to more quickly increase the number of registered accounts by being attentive in the surrounding awareness.

Read more »

B.LEAGUEで外国籍選手や海外経験豊富なスタッフとの高い連携、英語力のニーズが高まる中、ネイティブキャンプとの協業でオンラインレッスン開始現代のB.LEAGUEにおいて、外国籍選手や海外経験豊富なスタッフとの高度な連携は、勝敗を分ける決定的な要因となっています。コート上での一瞬の指示や、試合外での深い信頼関係の構築には、タイムラグのない円滑なコミュニケーションが不可欠です。予約不要で即レッスン： 練習の合間や移動中の"5分","10分"という隙間時間を無駄にしません。"世界に通用する選手・クラブ"を目指すレバンガ北海道と、英語を通じて世界への挑戦を支援するネイティブキャンプ。両者の志が合致し、本提携が実現しました。選手・スタッフへの実践的な英語環境の提供を通じ、グローバルに活躍できるチームづくりに貢献してまいります。このたび、オンライン英会話サービス"ネイティブキャンプ英会話"を展開する株式会社ネイティブキャンプさまとオフィシャルサプライヤー契約を締結させていただく運びとなりました。プレー中はもちろん、オフコートにおいても、チームメイト同士が円滑で深いコミュニケーションを図るためには、唯一の共通言語である"英語"を用いて、互いの意図を理解し、伝える力が必要になります。しかしながら、英語が流暢でない選手・スタッフは、通訳が不在の際、自分が思っていることを100%相手に伝えることができなかったり、逆に相手の意図を汲み取りきれなかったりと"本当はもっと話したいのに話せない"というもどかしい場面に少なからず遭遇します。をするケースが増えていきています。実際にレバンガ北海道でも、パートナー企業やB.LEAGUEがフィリピンで主催したイベントへの選手派遣のほか、台湾チーム開催試合への参加など、海外での活動も活発化してまいりました。このように、チームスタッフ・選手はもちろん、クラブ全体で英語力のニーズが高まっている中、株式会社ネイティブキャンプさまのご協力のもと、日々のオンラインレッスンを通して英語力を高め、国際的な人材育成への一歩を踏み出すことができるのは、クラブにとって非常に有意義なことだと考えます。このたびのサプライヤー契約をきっかけに、チームメイト同士が言語の壁に囚われることなく、より団結を深めていくとともに、世界に通用する選手・スタッフを育成し、北海道から世界へ躍進できるクラブを目指してまいります。2011年に現代表取締役社長の折茂武彦氏により創設され、チーム名は"がんばれ"の逆さ言葉に由来します。"北海道から明日のガンバレを。"のスローガンをもち、"北海道から"人"に"社会"に感動を届け、世の中を笑顔にする"という理念を掲げ、地域に根差した活動を展開しています。 トップチームの運営のみならず、ユースチームの育成やバスケットボールアカデミーの開催を通じ、"スポーツを通じた教育・人材育成"や"生涯スポーツを通じたまちづくり"など、スポーツを基軸とした地域活性化に精力的に取り組んでいます。

Read more »

Targets in Trump's America: Transgender Youth Forced to Move for Gender-Affirming CareA survey by the LGBTQ+ rights organization, The Trevor Project, revealed that 3 in 10 LGBTQ+ youth aged 13-24 are considering moving to another state or seeking asylum outside their country to access specialized care.

Read more »