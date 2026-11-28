リアルボディの幕張本郷店を担当することになった高橋直克氏が、医療現場に基づく知見を活かした生活習慣病予防や基礎代謝向上の指導、そして『機能改善メソッド』による姿勢と身体の変化の楽しさを紹介し、女性の運動初心者の皆様からの信頼を集めてきました。

リアルボディ のトレーナーは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎代謝向上のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。 運動初心者の女性を中心に、4年で18店舗まで拡大した実績がその信頼を証明しています 。

この度、幕張本郷店を担当させていただきます！ 高橋直克です！！ 幕張本郷の皆さまの健康と理想の身体づくりに携われることを心から嬉しく思っています！ 私が大切にしているのは、「楽しく、そして無理なく身体を変えていくこと！

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」です！！ ダイエットというと、食事制限やきつい運動をイメージされる方も多いと思いますが、決してそれだけではありません！ 私は女性向けダイエットの専門資格も取得しており、一人ひとりのお身体や目標に合わせたサポートを大切にしています！ リアルボディ独自の『機能改善メソッド』を通して、体重や見た目の変化だけでなく、姿勢や身体の動きが変わる喜びもぜひ感じていただきたいです！