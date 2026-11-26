レアル・マドリー、バルセロナとの対立が続くなか、テバス会長はラ・リーガ内の重要な盟友を失った

ハビエル・テバスは当初、欧州サッカークラブ協会「EFC」と競合する同団体へのいかなる支援も否定していた。 しかし最終的には、 ラ・リーガ が数年前から、リーグ所属クラブにも ラ・リーガ 内のクラブ代表者にも知らせることなく、その資金の一部を負担してきたことを認めた。

ヒル自身は欧州サッカークラブ協会「EFC」の理事会メンバーであり、欧州サッカー連盟（UEFA）の理事会メンバーでもあった。 報道によれば、テバスとラ・リーガが競合団体を支援していたことが明るみに出たため、ヒルは利益相反の可能性を避けようとしたという。 さらに論争に拍車をかけたのが、同団体が11月16日、欧州サッカー連盟と欧州サッカークラブ協会「EFC」を相手取り、欧州委員会に申し立てを行ったことだ。 両者が2023年に締結した協定書をめぐり、支配的地位を濫用していると訴えている。

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火曜日の総会後、ハビエル・テバスは、レアル・マドリー、ラージョ・バジェカーノ、そして名前が明かされていないもう1クラブを除く大多数の承認を得たことで、各クラブの不安を和らげようと努めた。 ラ・リーガ会長は「X」への投稿で、次のように述べた。