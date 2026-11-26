英ジャガー・ランドローバーは11月16日（現地時間）、英国のミュージシャン兼プロデューサー、デザイナーであるSkepta氏とコラボレーションし、ワンオフモデル「DEFENDER CLASSIC V8 DOUBLE CAB PICK-UP」を製作したと発表した。

英ジャガー・ ランドローバー は11月16日（現地時間）、英国のミュージシャン兼プロデューサー、デザイナーであるSkepta氏とコラボレーションし、ワンオフモデル「DEFENDER CLASSIC V8 DOUBLE CAB PICK-UP」を製作したと発表した。

Skepta氏は、ミュージック、ファッション、アート、カルチャーなどさまざまな分野の垣根を自在に越えて活動することで知られ、独自のスタンスと既成概念に挑む姿勢でキャリアを築いてきた人物。 今回のディフェンダーとのコラボレーションでは、そのクリエイティブな世界観を自動車のデザインにまで広げ、クラフトマンシップ、文化的アイデンティティ、タフラグジュアリーを融合させた個性あふれる特別な1台が誕生した。

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今回製作されたワンオフモデルは、Skepta氏が18か月かけて専門チームと開発した世界に1台のモデルで、ベース車両は「DEFENDER 110 DOUBLE CAB PICK-UP」。2025年にSkepta氏がディフェンダーによるプラットフォーム「Adventures in Sound」の一環でもある「グラストンベリー・フェスティバル」に参加し、フェスティバルでは2番目に大きなステージである「Other Stage（アザーステージ）」でヘッドライナーを務めたという出会いがきっかけとなり、プロジェクトがスタートした。 Skepta氏は18か月間、英国のライトン＝オン＝ダンズモアを拠点とするDEFENDER CLASSIC WORKSの専門チームと緊密に協力し、さまざまな可能性を探りながらデザインの細部に至るまでこだわって製作。