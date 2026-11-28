ランスのシマ選手がリーグ・アンで4分間で4ゴールを決め、チームを逆転勝利へ導いた。ディノ・トップメラー前監督の辞任後、チームは混乱を脱し新たな勝利を収めた。

ランス FCの2026-2027シーズンは、前季の2位という好成績から一転して苦闘が続いている。リーグ戦では不安定な戦いが続き、チャンピオンズリーグでも北フ ランス のクラブとして失点を重ねる状況が続いていた。数週間前にホームで開催されたコモ戦での1-9という惨敗は、クラブにとって大きな衝撃として記憶に残っている。

監督交代相次ぐクラブ内部の混乱

ピッチ外でもピッチ上と同じくらい混乱が続いていた。ディノ・トップメラー前監督は内部のいざこざを受け、就任から3ヶ月も満たずに退任に追い込まれた。後任のヤニック・カユザックも在任期間が60日に満たない短さで辞任し、さらに続いて就任したディディエ・ディガール監督は、週半ばのチャンピオンズリーグで初采配を振るったものの、RBライプツィヒ戦で1-3と敗れ、続く下降傾向を止めることができなかった。

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土曜日のアンジェ戦でも、ランスの出足は芳しくなかった。アンジェは前半にアミン・エル・ワザニが20分と48分にゴールを決め、2-0とリードを奪った。その間の43分には、アブダラ・シマが古巣を相手に1-1とするゴールを決めていたが、そのセネガル人選手が後半にリーグ・アンの歴史をつくるとは、この時点では予想できていなかった。

4分で4ゴール 4タッチの奇跡

25歳のシマは、1-2から5-2へと試合をひっくり返すのに、わずか15分をわずかに超える時間しか要しなかった。しかも、そのために必要だったボールタッチはたった4回という驚異的な効率性だった。64分にはファーサイドへシュートを決めて2-2と追い上げ、70分には低い弾道でネットを揺らして3-2とした。

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76分には至近距離から4-2とし、最後は81分にヘディングで5-2の最終スコアを刻んだ。この劇的な逆転劇は、リーグ・アンの歴史に残る快挙として語り継がれることになりそうだ。シマの個人技と集中力が、チームの低迷を打破するきっかけとなった瞬間だった。

ディガール体制下での初勝利

この勝利は、新たな監督体制の下での初の成功例となり得る。ディディエ・ディガール監督は、RBライプツィヒ戦での敗北という悪材料を抱えたままこの試合に臨んだが、チームはシマの活躍によって自信を取り戻した。クラブ内での混乱は未だ完全に収束したわけではないが、ピッチ上のパフォーマンスは明るい兆しを示している。

ランスは現在、チャンピオンズリーグでの失点問題やリーグ戦での不安定さに課題を残している。しかし、シマの記録的なゴール劇は、クラブが再び頂点を目指すための原動力となる可能性がある。今後の試合での一貫したパフォーマンスが、クラブの再浮上を決定づける鍵となるだろう。