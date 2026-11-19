AI技術の進展により海外でのランサムウェア攻撃が増加。独立活動の若者や新集団の出現、二重恐喝手法の変化など、サイバー脅威の構造的変化を詳述。

サイバーセキュリティ分野における ランサムウェア 攻撃の傾向は、地域的分布と使用技術の両面で急激に変化している。現在観測されている攻撃件数の増加の大部分は、米国国外で発生しており、この傾向が従来の脅威環境と大きく異なっている点として注目されている。

米国外での増加とAI活用による変化

米国内の攻撃件数は比較的横ばいを維持しているものの、依然として高い水準にあり、多くの攻撃が継続的に発生している状況である。米国国外では攻撃が大幅に増加しており、この変化の主要因の一つに人工知能の活用があると考えられている。

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ランサムウェア対策プラットフォームのHalcyonで調査部門を率いるシンシア・カイザーは、ランサムウェア攻撃の一部の作業において、以前よりもAIが活用されるようになっていると指摘している。具体的には、より巧妙なフィッシングメールの作成や、金銭の支払いを巡る交渉などの領域でその活用が進んでいる。

Recorded Futureで脅威インテリジェンスのアナリストを務めるアラン・リスカは、成果を上げているランサムウェア集団では、依然として大部分の作業を人間が担っていると語っている。しかし、これらの集団が積極的にAI活用の推進を進めていることを考えると、今後の状況は急速に変化する可能性があるとの見解を示している。

詐欺手法の高度化と標的国としての日本

詐欺全般の動向はランサムウェア攻撃と密接に関連しており、攻撃者が標的のシステムに最初に侵入する際、フィッシングやソーシャルエンジニアリングといった詐欺でも使われる手法を利用することが多い。この関係性は、近年の攻撃手法の多様化において重要な要素となっている。

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特に日本では、ここ数カ月の間に詐欺の被害件数が急増している。この背景には、AIの進歩によって海外の攻撃者が初めて、自然で説得力のある日本語の文章を安定して作成できるようになったことが大きいと分析されている。

ここ数カ月の間、Gentlemen、Qilin、Akiraといったランサムウェア集団は安定した活動を続け、存在感を高めている。これらの有名集団の陰では、小規模な集団や新たな攻撃者が次々と現れ、ランサムウェアを取り巻く勢力図が細分化しているのが実情である。

新参者の急増とサービスとしてのランサムウェアの変化

ここ数週間でも複数のランサムウェア集団が登場し、すぐに数十社を攻撃したと主張している。Halcyonの分析によると、今年7月から9月にかけて、111ほどのランサムウェア集団が攻撃を実行したと主張している。これらの数値は攻撃活動の活発さを示唆している。

セキュリティ企業ReliaQuestの分析によると、Global Secret Groupを名乗る新たな集団は48件の攻撃を実行したと主張し、標的となった組織の半数以上が同じ日にリークサイトに掲載されていた。Stormという別の集団は、わずか20日間で71件の被害者情報を掲載した。

ReliaQuestの脅威調査ディレクターであるブランドン・ティラドは、AIによって攻撃者の活動が加速した結果、攻撃者たちが独立して自らの犯罪集団を立ち上げられるようになったと指摘している。サービスとしてのランサムウェアを提供する事業者に頼らず、独立して活動する攻撃者が増えているという。

若年層の参入と長期持続性への課題

ティラドのチームは最近、ある新しい集団の運営者を特定した。その正体は経験の浅い10代の若者で、2週間足らずで80万ドル以上を稼いでいたという。この事例は、低障壁での参入が可能になっている現状を示している。

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Halcyonのカイザーも、AIを活用して独立しようとする攻撃者が増えているという見方に同意している。AIを使うことで、標的をだましたり、脆弱性を悪用したり、プログラムを確認したりする能力を高めることができるためである。

さらに、他の集団が使うリモートアクセスツールを乗っ取り、ひとつの経路が遮断されても標的のシステムにアクセスできるよう、予備の侵入経路を確保することさえ可能になる。ただし、長期的にどこまで成果を上げられるかは依然として不透明である。

多くの集団は当初こそ勢いよく活動するものの、やがて失速するのではないかとカイザーはみている。実績のある集団が蓄積してきたノウハウや豊富なリソースをもっていないことが、その理由として挙げられる。

二重恐喝手法の変化と将来予測

実績のある攻撃集団は一般的に「二重恐喝」と呼ばれる手法を使う。従来型のランサムウェアで被害者のシステムを暗号化して復旧と引き換えに金銭を要求すると同時に、データを盗み出し、インターネット上に公開すると脅す手口である。

一方、独立して活動する攻撃者は、手間を減らすために、データを盗み出して公開すると脅す手法だけに絞る傾向が強まる可能性がある。これは短期間での利益追求に適した戦略と考えられる。

Recorded Futureのリスカは、Recorded Futureが今年確認した攻撃件数は、すでに2025年の年間総数を大きく上回っていると語る。ただし、データの暗号化を伴う攻撃の件数は、前年比でむしろ減少する可能性があるとの予測を示している。