全日本ラリー選手権最終戦に向け、アクアハイブリッドの走行テストを行う清水選手。バッテリ制御とサスペンションセッティングの難しさが浮き彫りになる。

2026年11月20日から22日にかけて開催される全日本ラリー選手権の最終戦「加勢裕二杯 モントレー 2026」において、ドライバーの 清水和夫 選手が新たな挑戦に臨んでいる。このレースはハイブリッド車両が主体となる「JN-X」という特別クラスで、清水選手はトヨタ・ヤリスCVTではなく、トヨタ・ アクア をドライブする。これは2025年のWRCラリージャパン以来、約1年ぶりのラリー参戦となる重要な機会である。

アクアとヤリスの制御特性の違い

清水選手が駆るアクアはハイブリッド車であるが、その操作方法については未だに苦戦を強いられている。ヤリスハイブリッドを運転する際、清水選手からバッテリの使い方が勝利の鍵だと指摘されていた。しかし、アクアでは過去のヤリス時代のノウハウが通用せず、ドライバーの感覚とのギャップに悩まされている。アクセルを全開にする時間を長く確保し、ブレーキを一気に踏んで減速する従来のスタイルでは、バッテリの残量が急速に枯渇してしまうという現象が見受けられる。そのため、これまでのドライビングスタイルの真逆の操作を、しかも車両の速度を上げながら実行する必要に迫られている。

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富士スピードウェイでのテスト結果

清水選手は本番前に計3回のテスト走行を実施し、データ収集とセッティングの調整に努めてきた。最初のテストは富士スピードウェイで行われたスポーツ走行だった。このとき、アクアには足回りが少し固めに調整され、ロールケージが装着されていた。しかし、広大な富士スピードウェイのコースでは、特に大きなトラブルも発生することなく、結果として何が課題なのかを特定することに苦労した。テスト終了後、車体に付着したデブリ（破片）を取り除ききらなかったため、帰路の東名高速道路を走行中、車内が強制マッサージ器のような振動を感じさせる状態となり、ドライバーの疲労が倍増する事態となった。

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岐阜での実戦接近テストと新たな発見

3回目のテストは、岐阜県にある閉鎖されたコースで行われた。ここは本番のラリー環境に近い、狭く荒れた路面のコースであり、上り下りを繰り返す過酷な条件が用意されていた。清水選手はサスペンションのセッティングによりアンダーステア（不足ステアリング）を解消しようとしたが、当初は思うように制御が働かなかった。アクアはヤリスCVTと比較してホイールベースが50mm長く、車重も50kg重い。そのため、リアに大きな荷重がかかる構造の違いを理解し、前輪でしっかり車両を引き扱えるようなセットアップが必要であると判断した。

また、アクアに搭載されているバイポーラ型バッテリは、電気の出し入れが速い特性を持っている。この特徴を活かし、清水選手は左足ブレーキを長期間使用する実験を試みた。その結果、ブレーキの使いすぎは機械的な負担につながるため、適度な調整が重要であることが明らかになった。テスト走行中にバッテリのSOC（充電状態）を確認したところ、激しい加減速を連続して行うと、バッテリに熱負荷がかかり出力が低下する傾向があることも発見された。そのため、バッテリ残量が30％以下になりにくい状態が続くが、これは安全機能の働きや熱による出力制限が影響している可能性がある。これらのデータは、11月に行われる本戦に向けた重要な知見となっている。