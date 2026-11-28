ラモン・ソサの後半のボレーシュートで、パルメイラスがモンテビデオでのコパ・リベルタドーレス決勝でエストゥディアンテスに1-0で勝利。クラブ4度目の優勝を決めた。

パルメイラス が南米王者に4度目の輝きを手にした。 土曜日にモンテビデオのエスタディオ・センテナリオで行われたコパ・リベルタドーレス決勝で、ラモン・ソサの後半のボレーシュートが決勝点となり、 エストゥディアンテス に1-0で勝利。

アベル・フェレイラ監督はパルメイラスで3度目の同大会制覇を果たし、クラブは58年来の雪辱を遂げた。 決定的な場面は後半開始から7分後に訪れた。 マルロン・フレイタスが左サイドのハーフタイムから出場したアルトゥールにつなぐと、そのクロスをジョン・アリアスが頭で送る。 ペナルティーエリア中央のソサが左足のボレーで合わせ、フェルナンド・ムスレラの脇を抜いてゴール左下に決めた。

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前半からパルメイラスで最も脅威となっていたパラグアイ人ウィンガーにとって、ふさわしい得点だった。38分にはソサのヘディングをムスレラが防ぎ、ハーフタイム直前にはルーカス・エバンジェリスタの至近距離からのシュートも阻止。 前半アディショナルタイムの終盤にはムリーロのヘディングもセーブした。 パルメイラスが最も得点に迫ったのは、前半終了間際にエバンジェリスタのクロスがマルコス・ロホに当たってコースを変え、ポストを叩いた場面だった。 エストゥディアンテスは相手を上回るシュート数で応戦したものの、明確な好機はなかなか作れなかった。