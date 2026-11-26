元チュニジア代表監督のラムシ氏は、選手たちとの信頼関係を理由に辞任を拒んだ直後に協会から解任通告を受けた経緯を語る。後任に抜擢されたエルヴェ・ルナール氏は就任が計画されたものでないと説明したが、ラムシ氏は協会の対応を批判しつつ、個人的な恨みはないと強調した。

ラムシ は続けて「ロッカールームで選手たちと話すと、多くの選手が私のもとに来て『一緒に始めたのだから、一緒に終わろう』と言ってくれた。 ホテルに戻り、翌日の練習、そして3日後に予定されていた試合も指揮するものだと確信していた。

ところが1時間後、会長と副会長から終わりにしなければならないと告げられた。2人から電話があり、同じホテルの彼らの部屋へ下りていくと、難しいが必要な決断だと説明された」と語った。 チュニジアサッカー連盟がラムシの後任として短期間の指揮を託したのはエルヴェ・ルナールだった。 その後、チュニジアはスウェーデンに5-1、日本に4-0、オランダに3-1と3連敗を喫し、2026年ワールドカップを終えた。

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一方、現在コートジボワール代表を率いるルナールは、番組内で流された録画メッセージで、就任は事前に計画されたものではなかったと説明し、「理由はとてもシンプルだ。 午後2時、セネガルの自宅にいたところ、代理人から電話があり『チュニジアに興味はあるか？ 』と聞かれた。 私は『なあファリド、サブリは去ったのか？