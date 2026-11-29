ラ・リーガ第14節、バルセロナはデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でラミン・ヤマルの早い得点で勝利への理想的なスタートを切った。右足首のコンディション不安は解消され、ハンス・フリック監督の下で復帰を果たしたヤマルは、キックオフから85秒で先制点を奪いチームをリードした。

ラミン・ヤマル が バルセロナ の先発復帰を最高の形で示すのに、85秒しか必要としなかった。 日曜日、リアソールで行われた ラ・リーガ 第14節の デポルティーボ・ラ・コルーニャ 戦で、ヤマルは開始早々にゴールを奪った。

優勝争いにおいて大きな意味を持つ一戦で、カタルーニャのクラブに理想的なスタートをもたらした。 この若きスターのゴールは、バルセロナでの輝かしいキャリアに新たな1ページを加えるものとなった。 ペナルティエリア内での賢い動きを生かし、ホームチームの計算を狂わせる見事なゴールを決めた。 宿敵レアル・マドリーのつまずきを生かし、首位での差を広げることを狙って試合に臨んだカタルーニャのクラブにとって、絶好のタイミングでの一撃だった。

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試合序盤の最大のトピックは、ヤマルの復帰だけではなかった。 その出場自体が、コンディション面での安心材料にもなった。 ヤマルは右足首の違和感により、直近の欧州カップ戦のサバフ戦を欠場していた。 しかしその後コンディションを取り戻し、ドイツ人指揮官ハンス・フリックの構想に戻るゴーサインを得た。