スペイン代表のサルガド監督は、6月15日にカーボベルデと初戦を迎えるスペインの若手について期待を寄せている。サルガドは、メッシが別格と認めつつも、ラミネとメッシの類似点を無視できないと語った。

サルガドがスペインの若手への期待を語る「ラミネはメッシに似ているが、個性がある」スペイン代表のサルガド監督は、6月15日にカーボベルデと初戦を迎えるスペインの若手について期待を寄せている。

サルガドは、メッシが別格と認めつつも、ラミネとメッシの類似点を無視できないと語った。

「今回のワールドカップでラミネがどんなプレーを見せてくれるか、とても楽しみだ。 素晴らしいものになるだろう」とサルガドは語った。

「メッシは別次元の選手だが、2人には共通点がある。 ラミネは観ていて楽しい選手だ。1対1だけでなく、1対2や1対3の局面でも個性を発揮する。 それはメッシにもあった特性だ」サルガドは、メッシがアルゼンチンから12歳で加入したのに対し、ラミネはそれより早くからバルセロナの文化に浸り、18歳ながらトップレベルのプレッシャーに耐えていると語った。 その成熟はすでに結果に表れ、ラ・リーガ3連覇とユーロ2024制覇、さらに2025年バロンドール2位をもたらした。

「メッシは12歳で加入し、ラミネはそれより早く入った。 彼らはバルセロナの環境で育った。17歳で成し遂げたことは驚異的だ。 CLタイトルはまだだが、時間は十分にある。 EUROを制し、そこで重要な役割を果たした。

それは容易ではない」と語った。 サルガドにとって、メッシとの比較は軽いものではない。 現役時代に8度のバロンドール受賞者の台頭を目撃したからだ。 彼は、レアル・マドリードが世代を超えた才能と気づいた瞬間を振り返る。

それは、10代のメッシが世界に名を知らしめた歴史的な「エル・クラシコ」だった。 この試合でメッシは通算26得点を挙げ、歴代最多得点者となった。

「私は幸運にも、彼がデビューした瞬間から見てきた。 その最初のクラシコで彼がハットトリックを決めた直後、レアル・マドリードのロッカールームで話題になった」とサルガドは語る。

「その時、私たちは彼が並外れた選手で、偉大な選手たちのレベルにあると悟った。 私が『偉大な選手』と言うとき、それはマラドーナやペレのように時代を象徴し、他を圧倒する存在を指す。 」絶賛の一方で、ヤマルには身体的な負担への懸念が残る。 このウイングは過去12か月間、クラブと代表でフル稼働してきた。

サルガド監督は、4月末の負傷で欠場していた彼が、最近復帰したとはいえ、ワールドカップの過密日程にどう対応するか疑問があると認めた。

「ラミネは今シーズン、チャンピオンズリーグもリーグ戦も多くの試合で起用された。 それは明らかだ」とサルガドは続けた。

「いま彼に『無理をするな』とは言えない。 第一に彼はまだ若い。 第二にすべてを勝ちたいと思っている。 第三に今年はワールドカップの年だ。 自分のペースを保つのは難しい





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ラミネ、メッシ、サルガド、スペイン代表、ワールドカップ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「iPhone 15 Pro/Pro Max」ファーストインプレッションアップルの年次イベントで「iPhone 15」シリーズが発表された。ここではそのうちプレミアムモデルの「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」について、発表直後に実機に触れた記者のファーストインプレッションをお届けする。

Read more »

アップル「iPhone 15」USB-Cケーブルの選び方速度には違いがあり、iPhone 15／iPhone 15 PlusはUSB 2.0相当の480Mbps、iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Maxは10Gbpsとなっている。

Read more »

【Hothotレビュー】 iPhone 15 Pro Max/Pro/Plusを3機種入手。まとめていろいろ比較してみたAppleは「iPhone 15 Pro Max」、「iPhone 15 Pro」、「iPhone 15 Plus」、「iPhone 15」の4モデルを9月12日に発表、9月22日より販売開始した。

Read more »

26日の逆日歩（3日分合計）東京=iFTP年1 1円50銭、野村東証指数1円50銭、iF日経年1 15円、野村日経平均15円、上場日経平均15円、MX225 15円、上場日経2倍15円、iS400 15円、iF日経Wブ15円、One225 15円、サカタタネ2円70銭、SMD225 15円、インタライフ15銭、タマホーム3円、トライアル30銭、1stコーポ30銭、J4百ベア2 1円50銭、Oneトピ1円50銭、One400

Read more »

14日の逆日歩（3日分合計）東京=iF日経年1 15円、野村日経平均15円、上場日経平均15円、MX225 15円、MXトピクス15円、上場日経2倍900円、iF日経Wブ90円、One225 15円、SMD225 15円、SMDリート1円50銭、タマホーム45銭、トライアル15銭、楽天Wブル30円、One400 15円、iF人材設備15円、iS米債7H15円、住石HD15銭、カウリス15銭、上場MS世界15円、上場Aリート

Read more »

15日の逆日歩（3日分合計）東京=iFTP年1 1円50銭、上場東証指数15円、iF日経年1 15円、野村日経平均15円、上場日経平均15円、MX225 15円、上場日経2倍15円、One225 15円、サカタタネ60銭、SMD225 15円、SMDリート1円50銭、タマホーム60銭、トライアル15銭、キャンディル15銭、Oneトピ1円50銭、ソラコム15銭、カウリス90銭、野村ナスH無15円、上場SP5百 15円、上場A

Read more »