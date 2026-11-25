バルセロナのラポルタ会長は、法的和解協議を控え、レアル・マドリーがバルセロナの名前を利用し自身の問題から注意をそらそうとしていると批判した。

バルセロナ の ジョアン・ラポルタ 会長が、両クラブ間の法的な和解協議を前に レアル・マドリー を批判した。 チャンピオンズリーグ のサバフ戦を控えたバクーで、マドリーは バルセロナ の話ばかりしていると主張。

冗談交じりに使用料の請求に言及し、マドリーが自らの問題から目をそらそうとしていると非難した。 ラポルタ会長がレアル・マドリーを痛烈に批判し、カタルーニャのライバルについて話すことに執着していると非難した。 バルセロナの会長は水曜日、バクーで、バルセロナとサバフのチャンピオンズリーグでの対戦を前に開かれる役員同士の昼食会の直前、報道陣に語った。 発言があったのは、スペインの両名門クラブ間で法的な和解協議が予定されていた当日だ。

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ラポルタ会長は、バルセロナの評判を守り、事実ではないと考える主張をマドリーがクラブについて広めるのを止める決意を明確にした。 ラポルタ会長は、レアル・マドリーがバルセロナに絶えず関心を向けていることへの不満を表明し、相手が自らの利益のためにバルセロナの名前を積極的に利用していると示唆した。 公の場でバルセロナを標的にし続けるのではなく、自分たちのことに集中すべきだと訴えた。 』が伝えたところによると、ラポルタ会長は「私に見えるのは、マドリーがバルサについて話すのをやめないということだけだ」と述べた。

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「結局、我々は彼らに使用料を請求しなければならなくなる。 彼らはバルサを利用して自分たちのイメージを高めているからだ。 彼らはその話しかできない。

「自分たちのことを気にかけ、他者をそっとしておいて、本来すべきマドリーの話をする代わりに、彼らはバルサについて話さずにはいられない。 こうした問題に執着しているのは、おそらく自分たちにとってうまくいっていないほかのことから注意をそらしたいからだろう」