ミランがセリエAでフロジノーネに5-1で勝利。アドリアン・ラビオはゴンサロ・ラモスの得点をアシストし、カカの記録に並んだ。

フロジノーネ を5-1で下した一戦で圧巻のプレーを見せた アドリアン・ラビオ が、ルベン・アモリム率いるミランの中心選手としての地位を確かなものにした。 フランス代表MFはサン・シーロで、20年以上続いていた得点関与の記録に並んだ。

日曜日のフロジノーネ戦での快勝で、ラビオはセリエAで7試合連続の得点関与という偉業を達成した。 リーグ戦7試合連続で少なくとも1得点に関与したミランのMFは、2004年のカカ以来初めてだ。 フランス代表MFはサン・シーロのピッチを縦横に動き、ルベン・アモリム監督の中盤をけん引。 オウンゴールを誘発し、ゴンサロ・ラモスには巧みなアシストを供給するなど、ホームチームが最後まで攻撃の手を緩めない原動力となった。

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に対し、自身の好調は練習場でのチーム全体の取り組みによるものだと語った。

「ここ数試合は集中力を高く保てているから、練習で取り組んでいることを実践できている。 全員がピッチで楽しんでいるし、今夜は多くのチャンスを作って、たくさん得点した。 これを常に続けなければならない」と説明した。 この試合では、ラビオとミランのストライカー陣との連係が深まっていることも示された。

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先制点の前には、シュートを打たないという判断を巡ってディエゴ・モレイラと言葉を交わす場面もあったが、ラビオは個人の栄誉よりもチームの成功を第一に考えていると強調した。 その献身的な姿勢によって、ラビオはミランのチャンスメイクとフィニッシュの両面で中心的な存在となっている。 ラビオは試合中の判断と、チャンスメイクを好む理由について、こう明かした。

「［クリスティアン・］プリシッチに決めてほしかったけど、DFが素早く戻ってきた。 確かに自分でシュートを打つこともできたけど、得点するよりアシストする方が喜びを感じるんだ。 その後、アシストはできたけどね」