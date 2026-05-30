ラッパー・GUN56の新曲「SHIN SCAR」がリリース

ラッパー・GUN56が新曲「SHIN SCAR」をリリースしました。GUN56は1996年生まれ、大阪市生野区出身のラッパーです。2019年に突如発表した「REAL業界」「Secret Life」で強烈な個性とキャラクターを提示し、地元である今里新地での生活に根差したリアルな裏社会の情景描写、パンチラインで話題となる。

Jin Doggさんには会いましたか？ REAL-Tさんがいない間も、Jin DoggさんがREAL-Tさんとの「街風」を「POP YOURS」などいろんな場所で歌ってアンセム化していたんですよ。

はい、会いました。 Jin Doggさんがそうやって歌ってくれたおかげもあって、みんなに忘れられなかったんで、ありがたいですね。 服役中に仲間がリリースしてくれた自分の曲に対する世間の反応とかも手紙で教えてもらえて、うれしかったし、歌詞を書くモチベーションになりました。 今回、刑務所に入ってる間に、いろんな人から200通くらい手紙もらしたし、面会は100回以上あって。

僕はすぐ「社」組む（※刑務所内で集団を作ること）から、職員から警戒されとった存在でもあるんですけど、そうやって外に居場所があるって認知されとったおかげで、仮釈放をもらって1年早く出れたんですよ。1996年生まれ、大阪市生野区出身のラッパー。2019年に突如発表した「REAL業界」「Secret Life」で強烈な個性とキャラクターを提示し、地元である今里新地での生活に根差したリアルな裏社会の情景描写、パンチラインで話題となる。2020年5月に1st EP「REAL TAPE」、同年11月に2nd EP「REAL TAPE2」、2021年4月に1stアルバム「業界」をリリース。 その後、刑務所に収監され、表舞台から姿を消すも、2025年12月に2ndアルバム「善悪」を配信し、2026年5月に3rdアルバム「SHIN SCAR」のリリースとともに出所したことを明らかにした。

松田聖子「青い珊瑚礁～Blue Lagoon～」から45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025「Sing! Sing! Sing!





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