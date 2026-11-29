ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズHCと永友洋司TDがロンドンで会見。ウェールズ戦敗北によるシーズン終了を受け、W杯に向けて協会としての総括と課題洗い出しを行う。ジョーンズHCの去就はW杯後まで契約が残っており、土田会長によるヒアリングを経て判断される予定。

ラグビー 日本代表 の エディー・ジョーンズ ヘッドコーチと 永友洋司 チームディレクターは、29日にロンドンにおいて今シーズンの総括記者会見を開催した。 日本代表 チームは、当日前の28日に実施された ラグビー ・ユニオン男子のネイションズ選手権におけるウェールズ代表との一戦で、10対40というスコアで大きく敗北した。

日本代表シーズン終了と永友ディレクターの会見

この敗戦により、日本代表はこの26年にわたる全試合日程を4勝9敗の成績で終えることとなった。 第2期エディー体制の下で積み重ねてきた成果の集大成となるはずだった、来年度豪州開催のラグビーワールドカップへ向けて、現時点では多くの不安要素が残る形でのシーズン終了となった。 会見の冒頭、永友洋司チームディレクターはプロフェッショナルの世界、特にテストマッチという高みの舞台において、一切の言い訳をする余裕はないと強く語った。

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具体的な結果を踏まえ、日本ラグビー協会として次なるステージであるワールドカップへどのように取り組んでいくべきかを、徹底的にレビューしていく考えを示した。 再登板から3年目を迎えたジョーンズヘッドコーチの評価については、結果が出ていないことに対する責任は重大であると認めつつも、一方で一定の評価もしているとの見解を示した。 さらに、すべての責任をエディーさんの一人に負わせるのは適切ではないという立場を明確にした。

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ジョーンズHCの去就と土田会長の評価役割

チームディレクターの役割は代表活動全体のマネジメントや各種活動の統括、そして代表選手と彼らが所属するクラブチームとの連携役を担うことに留まり、ヘッドコーチや選手そのものの評価、ならびに選考権限を有していない点も説明された。 現在の強化責任者は日本協会の土田雅人会長が兼任しており、成績不振が続くジョーンズヘッドコーチの今後の去就については、ワールドカップ大会終了まで契約が結ばれているとされた。 まずは強化責任者である土田会長が直接ヒアリングを行う手順となるため、即座の解任や再契約の決定は下されていない。