ラグビー元日本代表・山口良治さん死去、83歳 「泣き虫先生」が遺したもの

ラグビーの元日本代表で、伏見工高を全国4度優勝に導いた「泣き虫先生」こと山口良治さんが脳梗塞で死去。ドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルとしても知られる。

ラグビー の元日本代表選手で、高校 ラグビー 界の名将として知られた「 泣き虫先生 」こと 山口良治 さんが、令和5年11月29日午前8時13分、脳梗塞のため京都市内の病院で亡くなりました。83歳でした。

山口さんは、伏見工業高校（現・京都工学院高校）の監督、総監督として、全国高等学校ラグビーフットボール大会（花園）で4度の優勝、2度の準優勝に導きました。 その熱血指導は、昭和の大ヒットドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルとなり、多くの人々に感動を与えました。 山口さんの教え子たちは、彼の厳しくも愛情あふれる指導に心を打たれました。 練習では常に全力を求め、試合前のロッカールームでは選手たちの目を見据え、勇気と団結を呼びかけました。

選手たちは涙を流しながらグラウンドへ向かい、その姿はまさにドラマそのものでした。 山口さん自身も、スタンドで雨に濡れながら、傘もささずに選手たちを見守り続けました。 教え子の一人は「先生はいつも私たちと一緒に戦ってくれていた。 その熱意に応えるために、私たちは全力を尽くした」と振り返ります。

地方紙の記者として、私は一度だけ山口さんを取材する機会を得ました。 場所は、伏見工が花園出場時に定宿としていた奈良の旅館「吉田屋」（現・さるさわ池よしだや）。 真冬の早朝、緊張しながら訪ねると、山口さんは「寒かったでしょう」と優しい言葉で迎えてくれました。 自室に招かれ、熱いお茶をいただきながら、彼の語る言葉の一つ一つが心に響きました。

努力する生徒の話、メンバーに選べなかった生徒への思い、恐怖を乗り越えてタックルする大切さ…。 話が熱を帯びるにつれ、彼は時折窓の外の猿沢池に目をやり、目尻に光るものを浮かべていました。 その姿は、まさに「泣き虫先生」そのものでした。 山口さんは、握手の力も強く、私の右手が痛くなるほどでした。

その強さと温かさは、彼の生き方を象徴していました。 全力で生きるとはどういうことか、人生で大切なことを教えていただきました。 今はただ、もう一度あの強い握手を交わしたいという思いでいっぱいです。 山口さんの遺志は、多くの教え子たちによって受け継がれ、ラグビー界のみならず、日本中に勇気と感動を与え続けることでしょう。 心からご冥福をお祈りします





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