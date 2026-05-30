Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ラグビー元日本代表・山口良治さん死去、83歳 「泣き虫先生」が遺したもの

スポーツ News

ラグビー元日本代表・山口良治さん死去、83歳 「泣き虫先生」が遺したもの
山口良治ラグビースクールウォーズ
📆5/30/2026 3:35 AM
📰nikkansports
45 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 63%

ラグビーの元日本代表で、伏見工高を全国4度優勝に導いた「泣き虫先生」こと山口良治さんが脳梗塞で死去。ドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルとしても知られる。

ラグビー の元日本代表選手で、高校 ラグビー 界の名将として知られた「 泣き虫先生 」こと 山口良治 さんが、令和5年11月29日午前8時13分、脳梗塞のため京都市内の病院で亡くなりました。83歳でした。

山口さんは、伏見工業高校（現・京都工学院高校）の監督、総監督として、全国高等学校ラグビーフットボール大会（花園）で4度の優勝、2度の準優勝に導きました。 その熱血指導は、昭和の大ヒットドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルとなり、多くの人々に感動を与えました。 山口さんの教え子たちは、彼の厳しくも愛情あふれる指導に心を打たれました。 練習では常に全力を求め、試合前のロッカールームでは選手たちの目を見据え、勇気と団結を呼びかけました。

選手たちは涙を流しながらグラウンドへ向かい、その姿はまさにドラマそのものでした。 山口さん自身も、スタンドで雨に濡れながら、傘もささずに選手たちを見守り続けました。 教え子の一人は「先生はいつも私たちと一緒に戦ってくれていた。 その熱意に応えるために、私たちは全力を尽くした」と振り返ります。

地方紙の記者として、私は一度だけ山口さんを取材する機会を得ました。 場所は、伏見工が花園出場時に定宿としていた奈良の旅館「吉田屋」（現・さるさわ池よしだや）。 真冬の早朝、緊張しながら訪ねると、山口さんは「寒かったでしょう」と優しい言葉で迎えてくれました。 自室に招かれ、熱いお茶をいただきながら、彼の語る言葉の一つ一つが心に響きました。

努力する生徒の話、メンバーに選べなかった生徒への思い、恐怖を乗り越えてタックルする大切さ…。 話が熱を帯びるにつれ、彼は時折窓の外の猿沢池に目をやり、目尻に光るものを浮かべていました。 その姿は、まさに「泣き虫先生」そのものでした。 山口さんは、握手の力も強く、私の右手が痛くなるほどでした。

その強さと温かさは、彼の生き方を象徴していました。 全力で生きるとはどういうことか、人生で大切なことを教えていただきました。 今はただ、もう一度あの強い握手を交わしたいという思いでいっぱいです。 山口さんの遺志は、多くの教え子たちによって受け継がれ、ラグビー界のみならず、日本中に勇気と感動を与え続けることでしょう。 心からご冥福をお祈りします

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nikkansports /  🏆 18. in JP

山口良治 ラグビー スクールウォーズ 高校ラグビー 泣き虫先生

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“泣き虫先生”山口良治さん死去 83歳「スクール☆ウォーズ」主人公モデル、元伏見工ラグビー部監督 - スポニチ Sponichi Annex スポーツ“泣き虫先生”山口良治さん死去 83歳「スクール☆ウォーズ」主人公モデル、元伏見工ラグビー部監督 - スポニチ Sponichi Annex スポーツラグビーの元日本代表FWで、人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（前・伏見工）ラグビー部総監督の山口良治さんが死去したことが分…
Read more »

ラグビー山口良治さん死去「泣き虫先生」83歳、脳梗塞 伏見工で「スクール☆ウォーズ」モデルラグビー山口良治さん死去「泣き虫先生」83歳、脳梗塞 伏見工で「スクール☆ウォーズ」モデルラグビーの元日本代表選手で、指導者として高校日本一に導いた「泣き虫先生」こと山口良治（やまぐち・よしはる）さんが29日午前8時13分、脳梗塞のため京都市内の病… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

泣き虫先生こと山口良治さん死去、83歳泣き虫先生こと山口良治さん死去、83歳元日本代表ラグビー選手で、高校日本一に導いた名指導者。ドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルとしても知られる。
Read more »



Render Time: 2026-05-30 06:35:16