ラグビー日本代表はウェールズと対戦し10-40で敗れ、2026年の活動を終えた。4勝9敗の成績で10月以降5戦全敗となり、来年のW杯に向けた不安が残る結果となった。

ラグビー日本代表 は2026年11月28日、英国トゥイッケナムで行われたラグビーネーションズ選手権順位決定戦第2日の試合で、 ウェールズ代表 と対戦した。世界ランキング11位の日本は、同9位のウェールズに10対40で敗北した。この結果、日本代表の2026年の活動は終了した。

試合は前半だけでウェールズが4トライを奪い、0対26というスコアで折り返した。後半も0対40で迎えた終盤に、途中出場の小村智孝（トヨタ自動車）とヴァイレア（東京ベイ・グレイショーズ）がトライを挙げたが、21対28で敗れた3週間前のような接戦には持ち込めなかった。簡単なミスやハイボールの争いから一気に切り替えされてトライまでつながれるシーンが多く、課題を克服できないまま世界選手権イヤーを迎えることになった。

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スコア展開と試合のメカニズム

日本代表は前半だけで4トライを許し、0対26でハーフタイムを迎えた。ウェールズは試合開始から優勢に立ち、日本の守備の隙をついて得点を重ねた。日本は後半も追撃を試みるも、前半の失点差が大きく、反転劇は見られなかった。

最終スコアは10対40となった。日本側は終盤に2トライを挙げてスコアを詰めたが、ウェールズの攻撃力は途切れることがなく、大差での敗戦となった。この結果、日本代表の2026年の成績は4勝9敗となった。10月以降の5戦は全敗となり、チームの今シーズン後半の低迷が如実に表れる結果になった。

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ジョーンズHCの指摘と選手起用

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは試合後会見で、最初の8分間は練習のような良いプレーができたと振り返った。しかし、ペナルティーでタッチに出せなかったことが勢いを失った原因だと分析した。敵陣でペナルティーを獲得した場面で、スコアメーカー（SO）の北原侑生（栃木ゴールドクラップ）のキックがタッチインサイドラインを割るミスがあった。スクラムでの再開からペナルティー、ラインアウトとチャンスを与え、ウィング・バック（WTB）のアダムスに先制トライを許した。

昨年までの主力SOだった李承信（神戸製鋼コベルコスティーラーズ）がケガで不在の今季は、初戦だった7月のイタリア戦から明治大学の4年生、伊藤龍之介を登用した。指揮官肝いりの育成プログラムで才能を開花させた22歳は国際レベルでも試合をつくったが、今月の欧州遠征には不参加だった。代わって北原、小村（トヨタ）が出場機会を得たが、最近3試合は全て2トライ以下と攻撃は機能しなかった。

ジョーンズHCは「10番（SO）は経験が浅い選手。2人を非難するわけではないが、そういう状況だから仕方ない」と弁明した。この発言は、SOポジションでの得点力不足と決定力欠如がチームの得点数に直結していることを示している。北原と小村の起用はやむを得ない選択だったものの、結果として攻撃の活性化にはつながらなかった。

W杯に向けた準備と今後の課題

10月の別府合宿開始時、ジョーンズHCは10月以降の5連戦を「仮想W杯」と位置付けていた。その結果は全敗となったが、ジョーンズHCは「W杯に向けて、これ以上にいい準備はない。たくさんのアタックとディフェンスができたし、何に取り組むべきか明確になった。結果は伴わなかったが、これ以上の経験はない」と強調した。しかし、W杯につながるかという点では、大きな疑念が残る秋の活動となったことは間違いない。

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来年のW杯オーストラリア大会へ向けて、日本代表は不安を残す形での2026年終了となった。ウェールズ戦での大敗は、実力差とメンタル面の課題を浮き彫りにした。次なる目標であるW杯では、これらの課題をいかに克服し、世界トップレベルのチームと競えるかが問われる。日本ラグビーの次なるステップは、この敗戦を糧として、来年の舞台で結果を出すことにある。