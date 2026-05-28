ラグビーリーグワン準決勝 神戸vs東京SG アタック合戦必至

リーグワンプレーオフ準決勝、神戸と東京SGが激突。両チームのアタック志向のラグビーが鍵。東京SGは中村亮土を中心に挑む。

ラグビー ・NTT リーグワン の プレーオフ 準決勝、神戸製鋼コベルコスティーラーズ（神戸）と東京サントリーサンゴリアス（ 東京SG ）の一戦が3月30日、東京・秩父宮 ラグビー 場で行われる。

両チームはレギュラーシーズンで神戸が1位、東京SGが5位と差があるが、トーナメントの一発勝負では何が起こるかわからない。 注目は両軍のアタック力。 神戸は今季750得点でリーグトップ、東京SGも準々決勝で逆転勝利を見せたように粘り強い。 この試合の勝者が決勝進出を決める。

東京SGの司令塔、CTB中村亮土は28日の公開練習後、取材に応じて「どちらが自分たちの色を出せるか。 アタックした方が勝つ」と語った。 中村は今季限りでの引退を表明しており、有終の美を飾るためにも勝利が必要だ。 チームはレギュラーシーズンで神戸に2戦2敗と苦手にしているが、4月の対戦では28-49と大敗。

しかしそこから修正し、ディフェンス面での改善を図ってきた。 中村は「今になってあまり考えなくなった。 次の試合が楽しみでしかない」と気負いなく臨む姿勢を見せた。 一方、神戸はアグレッシブ・アタッキング・ラグビーを掲げ、ヘッドコーチの小野晃征は「神戸もアタックのチーム。

取られたら取り返す、打ち合いに持っていく」と自信を見せる。 フッカー堀越康介も「どちらが強いアタックチームかを見せられたら」と意気込む。 準々決勝ではブラックラムズ東京に終了間際の逆転トライで40-35と勝利。 その勢いのまま、決勝進出を狙う。

両チームのアタック合戦は必見で、どちらが先にリズムをつかむかが鍵となる。 中村は「どこでもアタックできるマインドを持ちながらプレーすることが一番」と強調。 東京SGが神戸の強力アタックを封じ、自身のアタックを炸裂させることができるか。 熱戦が期待される。

この試合の勝者は、4月に行われる決勝で、もう一方の準決勝（埼玉パナソニックワイルドナイツ対横浜キヤノンイーグルス）の勝者と対戦する。 リーグワン初年度以来の優勝を目指す東京SGと、2年ぶりの頂点を狙う神戸。 両軍とも譲れない一戦となる。 秩父宮ラグビー場は多くのファンで埋まり、熱気に包まれるだろう。 ラグビーファンなら見逃せない一戦だ





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