ネーションズ選手権でウェールズと対戦した日本代表は、10-40の大差で敗れ、今季の成績は1勝6敗となりました。W杯前年の課題が浮き彫りになります。

世界の強豪12カ国・地域が争う ネーションズ選手権 の順位決定戦において、世界ランク11位の 日本代表 は、同9位の ウェールズ代表 に対して10対40の大差で敗れた。この試合の結果、1勝5敗だった日本の通算成績は1勝6敗となり、秋のシリーズは4連敗で幕を閉じた。日本は南半球5位の実力を誇り、北半球5位との対戦となる中、6トライを献上する完敗に終わった。

この敗戦により、2027年W杯の前年に当たる今大会での日本の戦いは、通算4勝9敗という成績で終結した。強豪国との差が歴然とした結果となり、今後の改善課題が浮き彫りになった形だ。

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ミスの連鎖が得点差を広げた前半

試合の先制点を挙げたのはウェールズであった。前半8分、日本は敵陣での反則をきっかけにタッチを狙ったが、SO（スクラムハーフ）の北原璃久選手（栃木）のキックがミスに終わった。このプレーの直後、相手スクラムとなり反則を奪われた際に自陣深くへ入られ、ハイボール争いからピンチを招いた。

その結果、前半10分にウェールズにトライを奪われ、スコアは0対12となった。さらに前半13分には、敵陣での攻撃中のミスからボールを奪われ、自陣に蹴られたボールを収めたのがウェールズのFB（フルバック）マレーであった。彼はトライまでボールを運び、さらにゴールキックも決まり、スコアは0対19へと広がった。

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日本は前半21分には相手の反則を起点にトライに迫る場面を作ったが、ライン目前でボールを奪われるという痛恨のミスがあった。雨天の中、ボールを前に落とすミスや、相手22メートルライン付近でのターンオーバーが連続した。

前半33分には、ウェールズが中央ライン付近から日本陣内に蹴り込んだボールでチャンスを作り、得点を重ねた。前半終了間際には日本にイエローカードが出たが、1人多い状況でも得点できず、逆に前半終了間際、ウェールズが自陣左サイドでのラインアウトモールでトライを奪われ、スコアは0対33となった。

前半最後、日本は自陣でマイボールスクラムからの反則によって攻め込まれ失点した。これによりウェールズは6トライ目で40点まで突き放し、日本は前半を0対26で折り返すこととなった。

小村選手が待望のトライで反撃

後半に入ると、日本は前半でついたスコア差を覆すために必死の反撃に出た。後半29分、日本は敵陣右サイド深くのラインアウトを起点に攻め込み、FBの小村真也選手（トヨタ）が待望のトライを挙げた。これで日本が5点を返し、スコアは5対40となった。

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さらに後半36分には、フッカーの佐藤健次選手（埼玉）がゲインを行いチャンスを作り出すと、その後ろをつないだBK（バック）のヴァイレア選手（東京ベイ）がトライに成功した。この連続トライにより、日本は一矢報いる形となった。

しかし、前半で積み上げた大きな差は埋まらず、日本は10対40で敗北を喫した。今季の通算成績は4勝9敗となり、秋のシリーズは泥沼の4連敗で幕を閉じた。2027年W杯前年という重要な時期に、強豪国との戦いにおいてどのような戦術的、精神的な課題が残ったかが問われる結果となった。