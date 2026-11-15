ラグザス2026アジア3位決定戦 豪州が台湾を6-4で破り3位に

2026年11月15日、東京ドームで行われたラグザスアジアプロ野球チャンピオンシップ3位決定戦。オーストラリアが台湾を6-4で逆転撃破し、見事3位を獲得した詳細と試合の关键点を伝えます。

2026年11月15日、 東京ドーム において開催された ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップの3位決定戦で、 オーストラリア代表 が 台湾代表 を6対4で逆転勝利し、大会3位を果たした。この試合は、13日の予選リーグで4対6の敗戦を喫した両チームの雪辱戦でもあり、激しい攻防が繰り広げられた。

5回一挙6得点で試合の主導権掌握

オーストラリア代表は、1点ビハインドの迎えた5回裏に試合の鍵を握る猛攻を展開した。先頭の打者キムが四球を選んで出塁すると、続くアームストロングが投前犠打を決めて1死二塁の好機を作った。さらに2四球が重なり満塁とすると、アイアデールが中前へ適時打を放って同点に追いついた。

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その後、バークが押し出し死球で勝ち越しに成功すると、なおも満塁の状況からキャベルが右翼線へ2点性の二塁打を放った。さらにキャンベルも左翼線へ2点性の二塁打を打ち込み、このイニングで一挙6得点を奪い、試合の流れを完全にオーストラリア代表へと引き寄せた。

台湾の反撃と監督陣の率直な総括

台湾代表も直後の5回裏に反撃の糸口をつかんだ。2死満塁の状況から劉俊緯が左中間へ走者一掃の3点二塁打を放ち、差を2点まで詰めた。しかし、その後は得点力を発揮できず、最終的に4位に終わることとなった。台湾の高志綱監督は、5回の失点について「四球や死球から安打を許し、チームとして見たくない流れになってしまった」と悔しさをにじませた。

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高志綱監督は今大会を振り返り、「予想していた順位や結果ではなかったが、選手たちは最善を尽くしてくれた」と評価した。一方で「今回の選手構成はかなり若く、国際試合での経験がまだ足りない」と指摘し、今後トレーニングを積み重ねて国際大会で力を発揮できるよう成長を期待する旨を述べた。

優勝争いに加わった豪州と事前合宿の功績

オーストラリア代表のデービッド・ニルソン監督は、選手たちを称賛し「今日はとても良い試合をしてくれた。特に投手陣が素晴らしい活躍を見せた」と強調した。自身も「2回目の参加で3位という結果に満足している。全力で戦ってくれた選手たちを誇りに思う」と大会を総括した。

豪州の国内リーグ・シドニー所属で、1番・中堅として2安打を放ったジェイリン・レイは、東京ドームでの活躍を振り返り「日本に来たのは初めて。東京ドームでこのような大会に参加できたことは何よりも思い出になる。オーストラリアを代表して、とても誇りに思う」と笑顔で語った。

大会前には東京都府中市で事前合宿を行っていたオーストラリア代表にとって、府中市の応援は重要な支えとなった。ニルソン監督は「8年間、府中市が応援してくれてとてもありがたい。市民の皆さんのおもてなしにも感動している。今回の勝利にもつながっている」と、地域からの支援への感謝の意を強く示した。両チームの今後の活躍と、アジア野球のさらなる発展に注目が集まる。