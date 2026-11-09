ラクスル系统遭黑客攻击 客户印刷数据或个人泄露

ラクスルは11月9日、システムへの不正アクセスによる個人情報漏洩の可能性を発表。注文者情報や氏名、住所等が対象となるが、クレジットカード情報は安全を確認済み。

印刷通販 サービスの大手企業である株式会社 ラクスル （本社： 東京都港区 ）は、11月9日付で重要なセキュリティインシデントの発生を公式に発表した。同社は、自社の 印刷通販 サービス「 ラクスル 」のデータ入稿に関わる内部システムに対して、第三者による 不正アクセス があったことを認めた。この出来事により、同社が保管していた顧客の印刷データ等に含まれる個人情報が流出した可能性が強く懸念されている。調査当局や企業自体が対象の具体的な件数や攻撃が実施された正確な期間については、現在も詳細な調査が進行中であり、確定した数値は公表されていない状態である。

漏洩情報とセキュリティ侵害の詳細

問題の対象となったデータは、顧客が入稿した印刷データ、請求書、Web郵便といった各種データに含まれる情報である。具体的に漏えいした可能性がある情報としては、注文者情報に加え、それぞれのデータに記載されていた氏名、会社名、住所、電話番号、メールアドレスなどが含まれる。企業側の安全確認の結果、クレジットカード情報およびログインID、パスワードについては漏えいしていないことを確認済みであると発表している。不正アクセスの発覚は、11月8日午前0時20分ごろのことである。ラクスル社は、第三者がシステムの認証情報を不正に取得した事実も確認しており、保管していたデータの一部は外部からアクセスできる状態に置かれていたことを明らかにした。同社は直ちに、悪用に供されたと見られる認証情報を無効化し、不正アクセスの経路となったアカウントも停止する緊急措置を講じた。また、個人情報保護委員会への報告予定も示されている。

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サービス停止と業務への影響

今回の事件により、サービスの提供に大きな影響が生じている。ラクスル社側は、安全確認のため、データ入稿を伴う一部サービスの提供を11月8日から一時的に見合わせた。その後、9日午前7時から順次サービスを再開しているものの、完全な正常化には至っていない。現在も「ラクスル パッケージ」、「ラクスル Adobe Express連携」、デザイン制作依頼サービス、カタログサイトについては停止が続いている状況である。このため、顧客側にとって、データチェックや出荷工程に通常よりも時間がかかる場合があるとの注意喚起が出されている。配送予定の変更や遅延が生じた場合についても、注文ごとに案内を行う方針である。業務の再開ペースは段階的であり、顧客側は柔軟な対応が求められている。

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二次被害防止と顧客への注意喚起

同日までに確認した範囲では、漏えいした情報の不正利用などの二次被害は見つかっていないと会社側は報告している。しかし、第三者による不正アクセスが発生した事実から、顧客側が標的にされるリスクは否定できない。ラクスル社は、顧客に対して、ラクスル社や関係事業者を装った不審なメールやSMS、電話に厳重に注意するよう強く呼び掛けている。特に、フィッシング詐欺などの手口が考えられるため、顧客が自分で手続きした場合を除き、メールやSMSでパスワードやクレジットカード番号の入力を求めることはないという徹底した注意を促している。この情報は、顧客が不当な要求に応じないための重要な防御策となる。企業側は今後、システム全体のセキュリティ監査を強化し、同種の事案が再発しないよう体制を整備する責任を負っている。顧客もまた、怪しい通信には応じず、正規のチャネルを通じて情報を確認する姿勢が求められます。