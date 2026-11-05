ライトイヤーフロンティア正式版リリース、新地域と自動化で農業体験深化

2024年3月からEarly Accessを開始した『ライトイヤーフロンティア』が、約2年8ヶ月を経て2026年11月5日に正式版1.0へ移行。新地域40%拡大やメカ機能強化で農業シミュレーションが一新される。

オープンワールド 農業シミュレーション ゲーム『 ライトイヤーフロンティア 』が、2026年11月5日に正式バージョン1.0としてリリースされた。本作品は2024年3月よりPC（ Steam およびMicrosoft Store）およびXBOX Series X|S向けにEarly Access版を提供しており、約2年8ヶ月の開発期間を経て完全版への移行を遂げた。ゲーム内の表示言語には日本語が完全にサポートされており、国内外のプレイヤーが没入しやすい環境が整っている。本作は最大4人までの オンライン協力プレイ に対応しており、友人と連携して広大な農場を築き上げる体験が可能だ。

メカ操作と自動化で農業効率大幅向上

バージョン1.0の核心は、農業とメカシステムの大幅な革新にある。プレイヤーは巨大な農業用メカ「エクソファーマー」を操り、未知の惑星開拓を担う。新システムではメカに空中飛行機能が追加され、飛行機のように空を飛ぶことが可能となった。また、一定の高度を維持できる改造パーツ「Hover Thrusters」の導入により、空中にとどまりながら広大な畑に種子を一斉にまくといった従来にはない効率的な作業が実現した。装備面でも種子の高速連射や複数種の同時植付により、大規模農業への適性が飛躍的に高まっている。

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農場の自動化システムも刷新され、保管設備から必要な資源を直接製作設備へ供給するフローが整備された。フィルター機能により資源種類を指定でき、一台の設備に最大3種類のレシピを登録して自動製作させることも可能だ。メカのカスタマイズシステムは段階的アップグレード方式へ変更され、装備を強化することで作業効率を高める設計となった。さらに、巨大な丸太の搬送や変形モードの使い分けにより、用途に応じた柔軟なメカ運用が可能だ。

探索範囲40%拡大、新エリア「砂漠」と「湿地」が追加

探索可能なワールドの広さが従来比で約40%拡大したのも、正式版の大きな魅力である。新地域として「Sandswept Highlands」と「Hollow Marsh」の2つが追加され、それぞれ異なる地形と課題を提供する。Sandswept Highlandsは巨大な岩山や古代遺跡が点在する砂漠地帯で、広大な平地は農場建設に適している一方、断崖や遺跡を利用した高低差のある探索も楽しめる。新たな作物や鉱物が手に入る一方、強力な生物「Floater」が生息するため注意深い探索が求められる。

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一方、Hollow MarshはSandswept Highlandsの崖の上に広がる湿地帯で、青い草と赤い水、立ち込める霧が特異な雰囲気を醸し出している。このエリアでは新たな植物「Starfall Tree」などが登場し、生態系の多様性がさらに深まった。両地域はゲーム開始時点からアクセス可能だが、終盤向けのエリアとして設計されており、プレイヤーの成長度に合わせて挑戦できる構成となっている。これにより、惑星の秘密解明と開拓という物語の奥行きがさらに広げられた。

累計200万人突破、開発チームの長期サポート実績

本作の開発元によると、Early Access期間中の累計プレイヤー数は200万人を突破している。2024年3月20日にEarly Access配信を開始すると、同年6月には全プラットフォーム合計で累計プレイヤー数100万人を達成。その後も継続的なアップデートにより、動物の飼育やメカ変形機能、農作業自動化など多彩な要素が追加されてきた。約2年8ヶ月にわたるEarly Access期間中に行われた7回の大型アップデートは、コミュニティからのフィードバックを反映したもので、Steamユーザーレビューでは4369件中83%が好評とする「非常に好評」ステータスを獲得している。この実績は、開発チームがプレイヤーの期待に応え続ける姿勢を示している。

メインストーリー面でも、各コロニーへの支援を重ねてすべてを「Thriving（繁栄）」状態にすることで最終ミッションが開始され、開拓者としての使命に決着がつく。エンディング後も農場経営や探索を続けられるフリープレイ構造は、長く楽しめる設計だ。難易度設定は4種に拡張され、農業や探索の好みに合わせて調整可能。マップにはリソーススキャナーやトレーラー位置表示機能が加わり、プレイヤーの冒険体験がさらに強化された。本作は、農業シミュレーションとメカアクションの融合において、新たな基準を打ち立てた作品と言えよう。