kintoneユーザー事例イベント「kintone hive」の自治体版「kintone hive government vol.2」が2026年7月、大阪にて開催された。3番手として登壇した青森県の小栗弥知幸さん、鹿内葉月さんが語ったのは、4年でkintoneのライセンスを20から900へと拡大させた行政DXの挑戦だ。

5年、10年先を見据えた変革の一環として、kintoneによる業務アプリの内製化を推進する青森県。 防疫計画を見える化するアプリなど現場発の事例が積み重なる裏には、職員の“熱”を逃さない行政経営課の支援がある。

サイボウズは、kintoneの自治体限定ユーザー事例イベント「kintone hive government vol.2」を2026年7月に開催。 会場には全国の自治体が一堂に会し、現場の“リアルな失敗談”や“泥臭い成功の歩み”が共有された。 小栗さんが所属する青森県行政経営課のミッションのひとつが、「庁内の業務効率化」だ。 職員の数が増えない一方で、業務量は減らず、行政サービスの質も下げられない ―― 5年、10年後にこうした厳しい未来が待ち受ける中、余力のある今から業務を変えようとDXに取り組んでいる。

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青森県 総務部行政経営課 主事 小栗弥知幸さん そして2022年、この課題を解決するツールとして目を付けたのがkintoneだ。

「業務を一番知る現場の職員がシステムを作り、改修も手軽にできる」という市民開発を青森県でも推進できないかと、まずは20ライセンスで動作確認から始めるが、早速壁にぶつかったという。 自治体ネットワークである「LGWAN」の影響で、kintoneを拡張するプラグインサービスが弾かれ、同ツールの真価が発揮できなかったのだ。 そこでレコモットのクラウドゲートウェイサービス「moconavi」を導入。kintoneの通信だけをインターネット接続することでこの壁を突破し、2023年には120ライセンスで試験運用を開始した。

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試験運用時には全6回のハンズオン研修も実施し、一部の職員はワークショップを通じてアプリの実装にチャレンジ。 そこでの手ごたえを経て、2024年に本格運用を開始した。 実装したアプリを利用する職員を中心に120ライセンスを付与したほか、追加の120ライセンスを庁内募集で採択された職員に割り当て、利用規模を倍増させた。 通信の懸念が払しょくされたプラグインについても、「どの所属でも発生しがちな作業を楽にするもの」「定額使い放題のもの」を基準に徐々に利用を拡充。

こうして職員がアプリを内製できる環境を整えた行政経営課は、次のフェーズとしてkintone普及に乗り出した。1つ目は「1つでも多く活用事例をつくる」ことだ。 そのために「負担ゼロで業務を変えよう」という呼びかけに応じた前向きな職員に対して、たとえ個人単位でも集中的に支援を行った。 2つ目は「職員の『業務改善したい』という“熱”を逃さない」ことだ。 職員たちは部署も業務も異なり、アプリを作成したいタイミングもバラバラ。 そのため、人を集めて月1回相談会を開くといった手法は効果が薄い。

そこで「職員ファースト」の姿勢を徹底し、何よりレスポンスの速さを重視した。 相談は電話、メール、チャットなど手段を問わず受け付け、即座に回答。 文字だけでは伝わらなさそうな場合はすぐに現地へ足を運んだ。 この2点を意識して取り組んだ結果、目論見通りアプリの実装が増え始め、さらにそのアプリを利用する職員へとkintoneの利用が広がっていく。1人の職員への支援が100人の利用者を生み、さらに同じ業務を行う別部署へ「横展開」されることで、さらに利用者が増えるという好循環が回り始めた。

小栗さんは、「最初に前向きに考えてくれた職員、最初に海に飛び込むファーストペンギンが何より大切。 彼らのおかげで『自分もkintoneを使ってみようかな』という空気が生まれ、それが『業務を変えてみよう』という意識変革にもつながります」と強調。 そして、この動きを次につなげるためにkintone利用のハードルを下げ続けたという。

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ファーストペンギンたちを見て庁内募集に応募してくれた職員には、申請した業務以外でも積極的にkintoneを活用するよう促し、たとえアプリが完成しなくても「kintoneでは合わない改善だと分かった」と前向きに位置付けるなど、とにかくチャレンジしやすい環境を整えていった。