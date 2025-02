ライカレンズ搭載スマートフォン、Xiaomi 14 UltraとAQUOS R9 proを比較

日本はライカブランドを冠したスマートフォンが多数販売されている珍しい地域です。今回は、2024年5月に発売されたXiaomi 14 Ultraと同年12月に発売されたAQUOS R9 proを比較し、両者のカメラ性能を詳しく見ていきましょう。

日本は ライカ ブランドを冠した スマートフォン が複数販売されているという点で、世界的に見ても珍しい地域です。今回は、2024年5月に発売された Xiaomi 14 Ultra と、同年12月に発売されたAQUOS R9 proを比較し、両者の カメラ 性能を詳しく見ていきましょう。まずは、 カメラ を中心に両機種の スペック をチェックしてみましょう。 Xiaomi 14 Ultra は、中国Xiaomiのフラグシップ スマートフォン です。本機種は広角 カメラ 、超広角 カメラ 、2つの望遠 カメラ を備えた計4つの カメラ を搭載し、全て5000万画素の高画質レンズを採用しています。また、望遠 カメラ は3.2倍(35mm換算で75mm相当)と5倍(35mm換算で120mm相当)の2つを備え、前者はレンズがF2.

0と明るく、最短撮影距離が10センチと寄れるため、いわゆるテレマクロ撮影が可能となります。さらに、純正アクセサリーとしてPhotography Kitというカメラグリップが付属します。USB端子を備えたこのグリップは、拡張バッテリーやシャッターボタン、ダイヤルキーを備え、Xiaomi 14 Ultraに接続することで、まるでカメラさながらの撮影体験ができます。他の注目ポイントは、Snapdragon 8 Gen 3プロセッサを搭載し、512GBのストレージを備えていること、6.8型のディスプレイは1220×2720ピクセルでピーク輝度は3000ニトと明るく、IP68等級の防水性能や90Wの急速充電機能を備えていることなど、フラグシップにふさわしいスペックと言えるでしょう。Xiaomi直販サイトでの価格は19万9900円です。AQUOS R9 proは、シャープが2024年12月に発売された最新スマートフォンのモデルです。本機種は広角カメラ、超広角カメラ、望遠カメラの3つのカメラを搭載し、レンズはライカの「ズミクロン」を冠するものを採用しています。広角カメラは、従来と同じく1/0.98型のイメージセンサーを採用していますが、Xiaomi 14 Ultraなどと同じ世代のものにアップグレード。画角も一般的な35mm換算で23mm相当に変更され、光学式手ブレ補正も備えました。望遠カメラは3倍(35mm換算で65mm相当)を備え、5030万画素、1/1.56型の大型イメージセンサーを採用し、ノイズを抑えてきれいに撮影できるという特徴があります。また、待望の超広角カメラも搭載し、こちらも5030万画素のものを採用しています。他の注目ポイントは、Snapdragon 8s Gen 3プロセッサを搭載し、512GBのストレージを備えていること、6.78型のWQHD+解像度でピーク輝度は2000ニト。AQUOSらしい240Hzの「なめらかスクロール」にも対応しています。IP68等級の防水性能に加え、本体に物理シャッターボタンを備える。日本で支持を集めるFeliCa(おサイフケータイ)にも対応するなど、安心して使えるスマートフォンです。価格はシャープ直販が19万4700円、ドコモが21万1970円です





