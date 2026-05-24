ヨーロッパチャンピオンシップの制覇を狙う

ヨーロッパの名高いリーグで優勝を果たし、クラブをさらに強化している監督。今や欧州全権監督として、クラブを強くしながら選手間の連携も高めながら、他のクラブや日本とはどのような戦いを見せられるのか。 maggiormenteレベルの高い大会であるヨーロッパチャンピオンシップの制覇を目指すところはないだろう。

監督人生として新たな名誉を得ることができた。 作中最高レベルのイングランドリーグで優勝するには4年間を費やすことになり、決して簡単な道のりではなかった。 しかし、今や私はオランダ、ドイツ、スペイン、イタリア、そしてイングランドの各国でリーグ優勝を成し遂げた自身を名将と誇ってもいいだろう。

主要各国のリーグを制覇したことでヨーロッパでやることは尽きたといえるかもしれないが、もうひとつだけ獲得しなければならないトロフィーが残っている。 それは、各国の王者たちが参戦するヨーロッパチャンピオンシップだ。 今回のヨーロッパチャンピオンシップを制覇して、10回にわたり続いてきた連載の一区切りとしたい。 ヨーロッパチャンピオンシップは、その名のとおり各国リーグのチャンピオンクラスのみが参加資格を与えられる大陸大会だ。

イングランドやスペインといった強豪国はリーグチャンピオンだけでなく、リーグ戦4位といった王者に近い実力を持つクラブも参加できるようになっている。 チャンピオンのなかのチャンピオンを決める大会になるため極めてレベルが高く、作中でもっともレベルの高い大会といえるだろう。 現代におけるサッカーシーンの最先端であるヨーロッパチャンピオンシップを制することが、その年の世界ナンバーワンのクラブチームであることを証明するといっても過言ではない。

予選リーグに相当するリーグフェーズで優秀な成績を収めたクラブが決勝トーナメントに進出し、ホーム&アウェイ方式で勝ち抜けを競う。 決勝戦は一発勝負となっており、ある意味ではリーグ戦よりも取り返しのつかない戦いが続くものといえるだろう





AUTOMATONJapan / 🏆 74. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ジャパン Ppv サッカー T#P サッカー ブログ PPB サッカー Mondialppb Ppb ジャパン Ppv サッカー T#P

United States Latest News, United States Headlines