ヨルダン代表FWヤザン・アル・ナイマトが、アル・アハリとの移籍交渉で肩の負傷が障壁となった経緯と、アル・アムータ監督の解任リスクについて語った。

ヨルダン代表 FWヤザン・ アル・ナイマト が、エジプトの アル・アハリ との移籍交渉における詳細な経緯を明らかにした。 アル・ナイマト は、肩の怪我が アル・アハリ 加入の直接的な障壁となったことを証言している。

肩の負傷が移籍交渉を妨げた経緯

アル・ナイマトはYouTubeでのライブ配信を通じて、アル・アハリとの協議が行われた時期と状況について具体的な説明を加えた。交渉の第一報は、彼がカタールで開催されたクラブワールドカップに出場する以前から始まっていたと明かした。

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ヨルダンのストライカーは、昨夏にカタールのアル・アラビを退団した後、エジプトのアル・アハリからオファーを受けたと語った。しかし、その時点では既に肩に負傷を抱えており、身体的な準備が整っていない状態であった。

アル・ナイマトは「アル・アハリの声がかかったのは、十字靭帯を負傷する前ではない」と断定した。交渉はカタールで開催されたクラブワールドカップの直前に始まり、その段階で既に肩の痛みが存在していたため、即座の合流は困難だと判断したと述べた。

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彼は、期待に応えるパフォーマンスを発揮できる心身ともに最高の状態で、アル・アハリへの移籍を果たしたいという強い望みを持っていた。そのために、現在の身体の状態ではリスクがあるとして、加入を一旦延期する判断を下した経緯がある。

アル・アハリの高いプレッシャーと環境

アル・ナイマトが慎重な姿勢をとった背景には、エジプトの名門クラブで選手や監督にかかる巨大なプレッシャーへの理解があった。彼はアル・アハリの環境が極めて厳しいことを熟知しており、安易な移籍を決断しなかった。

アル・ナイマトは、アル・アハリの現状について「クラブ内で選手や監督がかかる大きなプレッシャー」があることを指摘した。このプレッシャーは監督の更迭リスクにも直結しており、チームの安定性に影響を与える要因となっている。

具体的には、過去のアムータ監督の事例を引用してその緊張感を説明した。アル・ナイマトは「アムータは1試合負けただけで解任された」と述べ、アル・アハリというクラブが勝敗に対してどのように敏感に対応するかを如実に示している。

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彼は「自分がエジプトのアル・アハリでプレーすることになると分かっていたからだ」と、自身の慎重な判断の理由を説明した。アル・アハリの環境では、監督が1敗で更迭されるような状況であれば、選手にとっても1試合でゴールが決まらなかった場合の責任は計り知れないと警告した。

前十字靭帯断裂と復帰時期の見通し

アル・ナイマトは、今後のキャリアにおいて避けて通れない課題である前十字靭帯断裂からの復帰時期についても言及している。過去の肩の怪我に加え、より重大な膝の負傷が彼の実績や将来の移籍先選びに与える影響についても考察を加えた。

彼のコメントは、単なる移籍先の選定理由にとどまらず、エジプトリーグやアラブ圏のクラブが抱える構造的なプレッシャーを浮き彫りにしている。アル・ナイマトの証言は、トップレベルのサッカーがどのように運営され、選手がどのように評価されるかを示す重要な証拠となっている。

アル・ナイマトは今後、自身の身体状態を最優先し、アル・アハリの高い基準を満たすことができる時期を待つとみられる。彼の復帰と、アル・アハリとの交渉の再開時期は、彼のリハビリの進捗状況に大きく依存することになる。