お笑いコンビ・９番街レトロ・京極風斗と、ヨネダ２０００・誠が２５日、東京・新宿マルイで、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「おさんぽジャポン」初の期間限定ショップ「おさんぽジャポン ＰＯＰ ＵＰ ＳＨＯＰ」（１２月８日まで）の開催記念会見を行った。 ...

ヨネダ２０００・誠 神保町からディズニーランドまで歩く ９番街・京極と散歩愛語る「マジではやってほしい」お笑いコンビ・９番街レトロ・京極風斗と、ヨネダ２０００・誠が２５日、東京・新宿マルイで、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「おさんぽジャポン」初の期間限定ショップ「おさんぽジャポン ＰＯＰ ＵＰ ＳＨＯＰ」（１２月８日まで）の開催記念会見を行った。

同所では動画内の名場面や街歩きの世界観を再現した空間展示や、限定グッズの販売などを実施。 京極はその出来栄えに「スタッフ陣の意欲がうかがえる。 こんなスピード感でやることじゃない」と思わず驚いていた。 会見では、散歩の魅力も熱弁。

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誠は神保町から東京ディズニーランドまで歩いたことがあると明かし、「太陽を浴びることも大事。 ビタミンＤも生成される」と健康面でのメリットを強調。