ヨットクラブゲームズ、『ミーナ・ザ・ホロワー』を発表 - 新たなレトロスタイルの傑作

横スクロール型プラットフォームアクションから『ゼルダの伝説』風アドベンチャーへ飛躍した新作『ミーナ・ザ・ホロワー』のレビュー。8ビットの美しいゴシック世界と豊富なコンテンツ、緻密で遊びやすい設計を詳細に解説。

ヨットクラブ ゲーム ズは、『スーパーマリオブラザーズ』を着想源とする横スクロール型プラットフォームアクションから、『 ゼルダの伝説 』風の アドベンチャー へと見事な飛躍を遂げ、レトロスタイルの傑作をまたしても世に送り出した。

新作『ミーナ・ザ・ホロワー』は、美しい8ビットのゴシック世界を舞台に豊富なコンテンツを詰め込んだ、緻密で手応えがありながらも遊びやすいアドベンチャー作品である。 同スタジオにとって本作は一か八かの挑戦であり、売れ行きが良くなければスタジオは倒産する運びだと述べた。 正直なところ、このクオリティとこの発売価格を考えれば、その言葉に完全に同意する。 もし本作が成功を収めず、数百万本売れなければ、人類への信頼を完全に失うだろう。

プレイヤーの操作に対するゲームのレスポンスについて、ヨットクラブゲームズは見事な離れ業をやってのけているが、相変わらず開発陣にはそれを大げさにアピールしないだけの自信がある。 『ミーナ・ザ・ホロワー』は、熾烈な戦闘と美麗な景観を実に見事に融合させたゴシック作品であり、豊富な隠し要素とモディファイアが本作の新鮮さと楽しさを長期間にわたって維持してくれる。 ノスタルジックな先祖返りのように映る作品で、実際にその通りなのだが、考え抜かれた設計と優れたセンスがもたらすプレイフィールは現代のゲームそのものだ。 本作はゲームというメディアの歴史から正しい教訓を学び取った一作と言える





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