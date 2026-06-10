ヨシュア・キミッヒ、バイエルン・ミュンヘンとの長期関係終わらせる寸前だった

ドイツ代表のヨシュア・キミッヒは、バイエルン・ミュンヘンとの長期関係を終わらせる寸前だったと明かした。彼はクラブ首脳から移籍可能と告げられ、パリ・サンジェルマンからの高額オファーに心惹かれたという。

ヨシュア・キミッヒ は、アリアンツ・アレーナで将来が不透明だった時期に、 バイエルン・ミュンヘン との長期にわたる関係を終わらせる寸前だったと明かした。 ドイツ代表の彼は、クラブ首脳から移籍可能と告げられ、 パリ・サンジェルマン からの高額オファーに心惹かれたという。

ドキュメンタリー『キャプテン・キミッヒ』で、万能型MFキミッヒはバイエルン・ミュンヘンでの将来が揺れた時期を語った。1年余り前、契約最終段階だった彼は選択肢を慎重に検討したため、監督委員会は苛立ち、クラブは一時オファーを取り下げた。 その間、スポーツディレクターのマックス・エベルルら首脳陣は移籍にも理解を示していたという。 その後、エベルルやクリストフ・フロイントと再交渉し、2025年3月に2029年までの契約延長に合意した。 キミッヒは首脳陣との決定的な会話について「マックス・エベルと話をした。

彼は『もし君が去りたいなら、君は売り物だ。 可能だ』と確認してくれた」と明かした。 この言葉は、ドイツ最多優勝クラブでの自身の将来について彼の考え方を大きく変えた。 バイエルンがオファーを検討すると発表すると、PSGはすぐに行動した。

キミッヒは、ルイス・エンリケ監督とスポーツアドバイザーのルイス・カンポスが率いるフランス勢に強い印象を受けたと明かした。 カンポスはパリのプロジェクトを説明するため、キミッヒの自宅を訪れるほど熱心だった。 31歳のキミッヒは、パルク・デ・プランス（PSGの本拠地）の関係者が示した献身的な姿勢に驚いた。

「パリには、非常に献身的なクラブがあった。 そんな風に、私の視野に入っていなかったクラブだった」とキミッヒは述べた。 主要人物たちとの話し合いについて彼はこう付け加えた。

「彼らは本当に素晴らしい仕事をしてくれたし、私を本当に欲しがっているという印象を与えてくれた。 それが本当に私の心を捉えたんだ。 」パリへの移籍交渉は最終段階に達し、キミッヒは家族と4人の子供たちの新生活準備を始めていた。 彼は「並外れた」と語る契約オファーを受け、パリの住宅地や学校を下見したと明かした。

巨額報酬にもかかわらず、最終決断は金銭以外のものであったと強調した。 それでも「それを決定打にはしたくなかった」と冷静に語った。 当時、彼は退団ほぼ確実と見ており、「このまま残留するために何が必要か分からない。 更新する可能性は5％しかない」と明かした





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