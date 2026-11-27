ジャマル・ムシアラへの対応を巡りバイエルン幹部を批判したヨシュア・キミッヒに、処分は科されない。

ハンブルガーSVとの ブンデスリーガ 戦を前にした記者会見で、副主将に罰金が科される可能性を問われると、 ヴァンサン・コンパニ 監督は笑った。 スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「罰金を検討するという話は一度も出ていない」と明言。

「バイエルンの周囲では多くのことが起きている」が、「最も重要なのは、再び試合に勝つことだ。 それはできると確信している」と語った。 さらに「すべてのエネルギーを試合に注がなければならない。 ただでさえ難しい時期なのだから」と続けた。

Advertisement

キミッヒは、ドイツ最多優勝クラブのバイエルンがチャンピオンズリーグでOSCリールに1-2で敗れた後、ムシアラを巡る議論について厳しい言葉を口にしていた。 この議論は、名誉会長のウリ・ヘーネス、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そして特に元取締役会会長のカール＝ハインツ・ルンメニゲによる、時に激しい発言で過熱した。 背景には、ムシアラが神経系の病気を抱えていることを理由に、特にバイエルンとの高額契約との兼ね合いから、そのパフォーマンス能力が公然と疑問視されたことがある。