ユーロ対ドル為替相場が1年7カ月ぶりの安値圏に沈む背景と市場動向

ロンドン市場でユーロ対ドルが1年7カ月ぶりの安値圏に沈んだ。米利上げ観測の強まりと株式市場の下落が重荷となり、円相場も対ユーロで上昇している市場の現状を詳細に解説する。

13日のロンドン外国 為替市場 において、 ユーロ は対ドルで明確な下落傾向を示し、為替レートが大幅に推移した。英国時間16時時点における1 ユーロ の価値は1.1020〜1.1030ドルの範囲で取引されており、前日の同一時刻と比較すると0.0040ドルの ユーロ 安・ドル高という値動きが見られた。この水準は2025年4月以来、約1年7カ月ぶりに安値圏に位置するものとなり、市場におけるドルの強さを如実に物語っている。

米金利高期待がドル買いを牽引する要因

米国市場においては、当面の間、利上げサイクルが続くとの観測が根強く残っており、これがユーロや英ポンドに対して継続的なドル買い圧力として作用している。ユーロ圏や英国においても、金融政策が利上げ方向へ向かうとの見方が一般的であるものの、市場の注目はより米国側に集中している。このところ、米連邦準備理事会（FRB）の関係者による発言を踏まえ、米国では年内に0.5%という大幅な利上げが行われる可能性まで意識され始めている。この米利上げ観測の高まりが、為替市場におけるドル買いの勢いを後押しする主要な要因となっている。

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株式市場の慎重姿勢がユーロ下落に重荷

13日の欧米株式市場において、主要な株価指数が水準を切り下げる場面が多く見られたことも、ユーロ安の進行を加速させた要因の一つである。投資家が慎重姿勢を強めている局面では、リスク許容度の低い通貨であるユーロが下がりやすい構造にある。この日、米国で発表された10月の卸売物価指数（PPI）は、前月比上昇率が0.3%となり、市場予想を下回る結果となった。予想から上振れするとの警戒感が市場にあったため、発表直後はドル買いの勢いが一時的に鈍る場面もあったが、長期的なドル強気の流れを止めるには至らなかった。

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円相場の対ドル上昇と対ユーロ高の要因

円相場も対ドルでは小幅だが上昇し、英国時間16時時点では1ドル=159円80〜90銭で取引された。これは前日の同時点と比較して10銭の円高・ドル安に相当する動きである。通常、日米の金利差拡大を見込む円売り・ドル買いが出力されやすい環境にあるが、日本政府および日本銀行による為替介入への警戒感が、円相場の下落を抑制し支える役割を果たしている。この結果、対ドルでは円高が進行している。

円対ユーロの上昇と今後の市場見通し

対ユーロにおける円相場も同様に上昇傾向にあり、1ユーロ=176円20〜30銭で推移している。これは同70銭の円高・ユーロ安を示す数値であり、ユーロ安ドル高の流れが円にも波及している状況を浮き彫りにしている。米国での利上げ観測の高まりは、単なる為替レートの変動にとどまらず、グローバルな資本移動や投資戦略に直接的な影響を与えている。市場参加者は、FRBの動向や各国の金融政策の軌道修正の可能性を注意深く監視しており、今後もしばらくの間、このドル強気の流れが継続する可能性が高い。市場の動静は、今後の経済指標の発表や中央銀行当局者の発言次第で、さらに変動性を高めることが予想される。