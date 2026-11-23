ロンドン為替市場でドルがユーロ、円、ポンドに対して買われ、主要3通貨は対ドルで下落した。景気指標の鈍化とCEO交代が影響し、ユーロは4月以来の安値圏に落ち込んでいる。

23日の ロンドン 外国 為替市場 において、主要3通貨である ユーロ 、ポンド、円はすべて対ドルで下落した。この動きは、ドル買いが顕著に進んだ結果であり、特に ユーロ の下落幅が目立っている。英国時間16時時点の市場動向は、2025年4月以来の低値水準を示している。この為替変動の背景には、 ユーロ 圏経済の相対的な弱さや企業統治の変更に関するニュースが複雑に影響し合っている。

ユーロ売りの主な要因はCEO交代とPMI鈍化

ユーロは対ドルで1ユーロ=1.0890〜1.0900ドル圏で推移しており、前週末の同時点と比較して0.0090ドルのユーロ安・ドル高となっている。この下落局面を促した直接的なトリガーの一つは、同日発表された最高経営責任者（CEO）交代のニュースである。ジェンスン・ファン氏がCEOとして復帰することが明らかになり、市場参加者の間で反応が巻き起こった。これに加え、米経済と比較した際のユーロ圏景気の相対的な減速が、ユーロ売り、ドル買いの勢いを後押しした形だ。

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購買担当者景気指数が市場予想を割り込む

23日に発表された11月のユーロ圏購買担当者景気指数（PMI）速報値は、市場の期待を下回る結果となった。総合指数は51.7と記録され、これは10月の水準とほぼ横ばいの動きを示している。しかし、51.7という数字はアナリストや市場参加者が見込んでいた数値を上回らず、経済の勢いが鈍っていることを示唆する材料となった。この指標の弱さは、ユーロ圏の内需や生産活動の先行きに対する懸念を強め、通貨安を加速させる要因となった。投資家は、この経済データの鈍化が中央銀行の政策判断や成長見通しに影響を与えると判断し、ユーロからの資金流出を進めた。

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英ポンドもハイテク株上昇で対ドル安に振れる

英ポンドも対ドルで下落の圧力を受けている。英国時間16時時点では1ポンド=1.3020〜30ドルであり、前週末の同時点に比べ0.0080ドルのポンド安・ドル高となっている。一時は1.3015ドル近辺まで値を下げ、2025年11月以来、およそ1年ぶりのポンド安・ドル高水準を付けた。この動きは、米株式市場におけるハイテク株の上昇を背景としている。米国のハイテクセクターが上昇したことは、リスクテイク志向やドル強気のムードを強め、ポンドに対してもドル高が進む結果をもたらした。英国通貨であるポンドであっても、米国の株式市場の動向やドルの力強さの前では防戦一方の様相を呈している。

円は対ドルで安値に留まるも対ユーロでは高値

対ドルにおける円の動きは、1ドル=159円40〜50銭で推移しており、前週末の同時点に比べ70銭の円安・ドル高となっている。これは米国の金利差や経済指標の影響を直接受けやすいため、ドル買いの流れに追随する形だ。しかし、円の対ユーロの動きは異なり、1ユーロ=173円70〜80銭と前週末から60銭の円高・ユーロ安となっている。対ドルで円とユーロがともに下落している状況ではあるが、為替市場で見られるのは主にユーロ売りの側面が強い。ユーロ圏の経済指標の鈍化や企業統治の変更による影響が、円よりもユーロに対してより顕著に作用しているためである。この構図は、ユーロの弱さがドルに対して特に顕著であり、円はその影響を間接的に受けつつも、ユーロほどの下落圧力は承受していないことを示している。市場参加者は、今後の米国の経済データや欧州の中央銀行の動向を注視しながら、通貨ペアの売買を調整していく見込みだ。