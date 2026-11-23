S&Pグローバルが発表した11月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は51.7で横ばいとなった。市場予想の51.9を下回ったものの5カ月連続で景気拡大を示し、ドイツとフランスの景況格差は6年ぶりの大きさとなった。

S&Pグローバル が発表した11月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は51.7となり、前月と横ばいだった。ロイターがまとめた市場予想の51.9は下回ったが、5カ月連続で景気拡大を示す水準を維持した。ユーロ圏全体の景気は底堅さを保っている一方、加盟国ごとの景況には大きな差が出ている。

今回の速報値は、ユーロ圏の総合的な景気動向を示す指標として注目されている。S&Pグローバルは毎月、民間企業への景況感調査をもとにPMIを算出しており、50を上回れば景気拡大、下回れば縮小を示す。11月の結果は拡大圏にとどまったものの、勢いの強弱が国ごとに分かれたことが今回の特徴となった。

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ドイツは拡大、フランスは縮小と明暗分かれる

ドイツは経済活動が堅調に拡大した一方、フランスは縮小に転じ、両国の明暗が鮮明になった。ドイツの経済活動は2022年3月以来のペースで拡大した。フランスの経済活動は6カ月ぶりの大幅な縮小となり、両国の景況格差は6年ぶりの大きさとなった。

フランスでは製造業の生産が2025年2月以来の大幅な縮小となった。S&Pグローバルによると、民間セクターの活動縮小も加速しており、今四半期にテクニカルリセッション（2四半期連続のマイナス成長）に陥る可能性が高まったという。フランスの景況感は、新型コロナウイルスのパンデミック期を除けば、統計が始まった2012年以降で最悪の水準近くまで悪化した。

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専門家はユーロ圏の安定成長と地域格差を指摘

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフビジネスエコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は、総合指数がユーロ圏の安定した成長を示していると分析した。同氏は、第4四半期の経済成長率が0.3％近辺になることと整合的だと指摘している。

一方でウィリアムソン氏は、域内の景況格差の拡大を懸念材料として挙げた。ドイツでは製造業が5年以上ぶりの急成長を遂げ、総合でも4年半ぶりの拡大を示した。これに対しフランスでは低迷が深まっているという。

キャピタル・エコノミクスのアンドルー・ケニンガム氏は、11月のユーロ圏総合PMIが横ばいで、引き続き底堅い経済成長と整合的だとの見方を示した。ただし、ドイツが堅調に拡大する一方でフランスはなお縮小していると述べ、国ごとの違いに注目を促した。

オックスフォード・エコノミクスのイアン・シモンズ氏は、価格上昇圧力が広範囲で続いていることを指摘した。同氏は、欧州中央銀行（ECB）が12月に追加引き締めを実施するという同社の予想を裏付けるものだとの考えを示している。

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受注と雇用の動向が今後の景気を左右

ユーロ圏全体の新規受注は5カ月連続で拡大し、伸びは10月からやや加速した。新規輸出受注も拡大したが、ペースは3カ月ぶりの低水準にとどまった。受注の拡大は製造業がサービス業を上回った。

雇用面では、11月のユーロ圏企業の雇用水準はほぼ横ばいだった。製造業の雇用の伸びは約3年半ぶりの高水準となったが、2カ月連続で減少したサービス業の雇用によって相殺された。企業の今後1年間の景況感は4カ月連続で悪化し、5月以来の低水準となっている。

製造業PMI速報値は52.7から52.9に上昇し、2カ月ぶりの高水準となった。市場予想の52.8をわずかに上回った。製造業の持ち直しはユーロ圏の景気を支える材料となる一方、フランスの低迷が続くかどうかは、今後の受注と雇用の推移を確認する必要があるとみられる。