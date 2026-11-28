WBA世界スーパーフライ級2位ユーリ阿久井政悟が、29日に東京・両国国技館で王者ダビド・ヒメネスに挑む。心肺機能が高まり絶好調の中、2階級制覇を果たす。

WBA世界スーパーフライ級 2位の ユーリ阿久井 政悟（31）が、29日に東京・ 両国国技館 で開催される王者 ダビド・ヒメネス （コスタリカ）との王座挑戦に合わせ、2階級制覇への決意と絶好調のコンディションを明確に示した。 ユーリ阿久井 は28日に東京ドームホテルで行われたU-NEXT Boxing7大会の前日計量に出席し、リミット52.1キロを1発でクリアしている。

驚異の心肺機能でコンディション万全

計量終了後、ユーリ阿久井は笑顔で自身の状態を評価し、最大酸素摂取量がマラソンランナー並みであると語った。勤務先である母校の環太平洋大で取り組むフィジカル練習の成果が、計量前の健診でも数値として確認されている。フィジカル＆コンディショニングの野仲直樹トレーナーら支えるチームと共に鍛え上げた結果である。

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特に注目されるのが、心拍数の低さである。ユーリ阿久井の心拍数は41と、今回のトリプル世界戦に出場する選手の中でも最低の数値を記録した。これは心肺機能が高く、心臓が効率的に働いていることを証明するものであり、12ラウンドを戦い抜くための準備が整っていることを示している。

王者ヒメネスの経験と警戒感

対戦相手の王者ダビド・ヒメネスは、コスタリカ以外のプエルトリコ、ベネズエラ、ブラジル、チリ、カザフスタン、カナダ、アルゼンチン、カタール、ドイツ、米国、英国、キルギス共和国など、世界各国で戦い続けてきた経験豊富な選手である。今年6月に暫定王座から正規王座に昇格し、今回の試合はその初防衛戦となるため、意欲は高い。

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ユーリ阿久井は、ヒメネスが勝つ方法を熟知しており油断できないと警戒感を示している。12ラウンドを通じてスタミナが武器になるのではなく、調整がうまくいった状態を維持することが重要だと捉えており、集中して試合に臨む姿勢を崩していない。

寺地拳四朗との関係と次なる目標

同じ興行では、寺地拳四朗（34）がWBO世界フライ級王者として初防衛戦に臨む。寺地拳四朗は昨年3月にWBAとWBC世界フライ級王座統一戦で12回TKO負けを喫しており、ユーリ阿久井が勝利を収めれば、1階級上で再戦する機運が高まると見られている。

ユーリ阿久井は、寺地拳四朗との対戦以前に、今回の興行で自身の成長を示すことを最優先課題としている。あんまり先のことを考えすぎず、まずはここで勝利を収めて次の試合へ進む考えであり、比較される中で自身の成長を勝利とともに示したいと述べている。

2階級制覇への確固たる決意

ユーリ阿久井にとって、今回の試合はスーパーフライ級での実力を証明する場でもある。WBA世界フライ級王者としての過去を持つユーリ阿久井は、2階級制覇という目標に向けて、現状の調子を過信せず、恐怖を感じるほどの高い状態を維持しながら戦いに挑む。勝利を収めることで、次のステップへ向かう確固たる基盤を築くつもりだ。